Пианист Сафронов призвал закупать музыкальные инструменты у дружественных стран
Россия смогла заменить ушедшие из страны бренды музыкальных инструментов, перейдя на китайские, сказал НСН Лука Сафронов-Затравкин.
Пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил НСН, что в Россию привозят музыкальные инструменты из дружественных стран, например, из Китая.
Минпромторг предлагает запретить госзакупки иностранных пианино, пишет «Коммерсант». Объем этого рынка по итогам года может превысить один миллиард рублей, а в России достаточно собственных мощностей, которые способны обеспечить необходимый объем производства, считают в министерстве. Участники рынка приветствуют инициативу, однако отмечают сохранение проблем с поставкой комплектующих, которые усугубляют дорожающие с каждым месяцем логистические услуги. Сафронов-Затравкин отметил, что китайские музыкальные инструменты пока что уступают известным аналогам по некоторым характеристикам, однако производство в Поднебесной активно развивается.
«Плохо то, что нам запретили что-то покупать. Плохо то, что нашего музыканта, нашего гражданина, нашего патриота пытаются максимально зажать и сделать жизнь максимально сложной. Такое отношение показывает вражеский настрой по отношению к обычным людям. Но мы научились жить без этого, мы научились заменять. Жаль наши школы и консерватории, которые уже стояли в очереди на покупку музыкальных инструментов, получили нужное финансирование. Нас попытались отрезать от всего этого, но мы, естественно, прекрасно выжили. Мы перешли в том числе на китайские инструменты. В Китае достаточно быстро развивается производство, растут фабрики. Пока что они уступают другим инструментам по каким-то характеристикам, однако нам можно и нужно продолжать закупать инструменты из дружественных стран», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России активно велась работа, направленная на то, чтобы музыканты играли на лучших инструментах.
«Было множество благотворителей, которые покупали музыкальные инструменты. Я помню, что виолончелист Сергей Ролдугин оказал огромную поддержку молодым российским музыкантам, покупая за собственные сбережение огромное количество качественных мировых инструментов и направляя их в оркестры и музыкальные коллективы. Легендарный Денис Мацуев был амбассадором фирмы Yamaha. Всегда велась огромная работа, чтобы дети, студенты могли заниматься, а ценители классической музыки могли слушать исполнение на самых лучших инструментах», - заключил музыкант.
Ранее Сафронов-Затравкин заявлял НСН, что с ребенком нужно быть строгим, когда он не хочет делать то, к чему у него есть талант.
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