По его словам, в России активно велась работа, направленная на то, чтобы музыканты играли на лучших инструментах.



«Было множество благотворителей, которые покупали музыкальные инструменты. Я помню, что виолончелист Сергей Ролдугин оказал огромную поддержку молодым российским музыкантам, покупая за собственные сбережение огромное количество качественных мировых инструментов и направляя их в оркестры и музыкальные коллективы. Легендарный Денис Мацуев был амбассадором фирмы Yamaha. Всегда велась огромная работа, чтобы дети, студенты могли заниматься, а ценители классической музыки могли слушать исполнение на самых лучших инструментах», - заключил музыкант.

Ранее Сафронов-Затравкин заявлял НСН, что с ребенком нужно быть строгим, когда он не хочет делать то, к чему у него есть талант.

