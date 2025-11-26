Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом

По его словам, это, в частности, территориальный вопрос, который лидер Украины Владимир Зеленский намерен обсуждать только с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Любое обсуждение границы должно начинаться с нынешней линии соприкосновения с российскими военными», - почеркнул он.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

