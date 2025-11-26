Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом

Участники украинско-американской встречи в Женеве выделили группу крайне чувствительных пунктов мирного плана, по которым они не имеют полномочий принимать окончательные решения. Как пишет RT, об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента главы Александр Бевз.

Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»

По его словам, это, в частности, территориальный вопрос, который лидер Украины Владимир Зеленский намерен обсуждать только с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Любое обсуждение границы должно начинаться с нынешней линии соприкосновения с российскими военными», - почеркнул он.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

