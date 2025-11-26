Матвиенко: В России стало больше «ложных» самозанятых
Резкий рост числа «ложных» самозанятых зафикирован в России. Как пишет RT, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она указала, что речь идёт о схемах, при которых работодатели переводят своих сотрудников в статус самозанятых, тем самым уходя от налогов.
«Это, конечно, абсолютно порочная практика...правительство этим занимается», — подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что такие схемы не только являются нарушаением закона, но и снижают уровень социальной защищённости работающих граждан.
Ранее правительство РФ отказалось досрочно завершать эксперимент по самозанятым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
