Бардин рассказал, почему господдержка поможет не всем мультипликаторам
Полное финансирование анимационных проектов не поможет режиссерам заработать, поскольку для этого важен прокат мультфильмов, сказал НСН Гарри Бардин.
Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в разговоре с НСН заявил, что отсутствие проката сегодня лишает представителей индустрии возможности зарабатывать, и стопроцентная господдержка ничего не изменит.
Минкультуры предложило ввести полное госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства, сообщает «Коммерсант». Бардин заметил, что подспорьем для режиссеров анимации, которые создают свои мультфильмы без студий, стал бы допуск в прокат.
«Производство подорожало, как и все у нас в стране, ничего удивительного. Я не обращался в Минкульт, потому не знаю, что будет. Даже при полном финансировании индустрия не будет зарабатывать больше, потому что нет проката. От проката у нас нет ничего. У нас есть только средства от производства, никаких дополнительных средств. Мы только производим, а дальше – тишина», - заметил он.
На данный момент Бардин продолжает работу над фильмом «Русский вальс» на музыку Дмитрия Шостаковича «Вальс № 2». Финансирование на проект режиссер собирает через краудфандинг, передает «Радиоточка НСН».
