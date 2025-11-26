Минкультуры предложило ввести полное госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства, сообщает «Коммерсант». Бардин заметил, что подспорьем для режиссеров анимации, которые создают свои мультфильмы без студий, стал бы допуск в прокат.

«Производство подорожало, как и все у нас в стране, ничего удивительного. Я не обращался в Минкульт, потому не знаю, что будет. Даже при полном финансировании индустрия не будет зарабатывать больше, потому что нет проката. От проката у нас нет ничего. У нас есть только средства от производства, никаких дополнительных средств. Мы только производим, а дальше – тишина», - заметил он.

На данный момент Бардин продолжает работу над фильмом «Русский вальс» на музыку Дмитрия Шостаковича «Вальс № 2». Финансирование на проект режиссер собирает через краудфандинг, передает «Радиоточка НСН».

