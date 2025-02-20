Россияне в 2024 году купили почти вдвое больше виниловых пластинок
За прошлый год россияне купили только на маркетплейсах Ozon и Wildberries до 40,5 тысячи виниловых пластинок, продажи по сравнению с 2023 годом выросли в два раза, сообщили РИА Новости со ссылкой на аналитику Moneyplace.
Так, в 2024 году было продано 40,589 тысяч пластинок на упомянутых маркетплейсах, что на 88,3% больше, чем годом ранее.
Также выросли и доходы продавцов. Аналитики уточнили, что общая выручка от реализации винила выросла с 79,6 до 161,6 млн рублей, рост составил 102,8%.
Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru