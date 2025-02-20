Россияне в 2024 году купили почти вдвое больше виниловых пластинок

Так, в 2024 году было продано 40,589 тысяч пластинок на упомянутых маркетплейсах, что на 88,3% больше, чем годом ранее.

Также выросли и доходы продавцов. Аналитики уточнили, что общая выручка от реализации винила выросла с 79,6 до 161,6 млн рублей, рост составил 102,8%.

Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

