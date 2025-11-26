Минкультуры предложило ввести полное госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства, сообщает «Коммерсант». Сейчас полное госфинансирование предусмотрено только для производства и проката художественных фильмов для детей и юношества. При этом финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры и Фондом кино в рамках текущего бюджета и планового периода. По словам Высоцкого, подобное финансирование – принципиальный вопрос для анимационных проектов.

«Наше анимационное искусство, к сожалению, настолько технологично, что оно напрямую связано с деньгами. Счастлив писатель, у которого есть ручка, бумага, свободное время и ему для творчества больше ничего не надо. У нас очень энергоемкое и технологичное производство. Оно только дорожает в связи с тем, что дорожает и техника. Поэтому такое финансирование для нас – очень принципиальный вопрос. Наверняка Министерство культуры будет финансировать не все проекты, скорее будет какая-то выборка. Но то, что оно готово финансировать полностью, это здорово и в это даже трудно поверить. Обычно 100% финансирования получить не удавалось», - заявил он.