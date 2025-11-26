Создатель «Трех котов»: Полная господдержка повысит качество детской анимации
Возможность получить полное госфинансирование анимационных проектов – большая удача при создании мультфильма, сказал НСН Дмитрий Высоцкий.
Создание анимации – технологичный процесс, который во многом упирается в финансирование, и стопроцентная господдержка проектов помогла бы повысить качество мультфильмов, заявил в беседе с НСН создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий.
Минкультуры предложило ввести полное госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства, сообщает «Коммерсант». Сейчас полное госфинансирование предусмотрено только для производства и проката художественных фильмов для детей и юношества. При этом финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры и Фондом кино в рамках текущего бюджета и планового периода. По словам Высоцкого, подобное финансирование – принципиальный вопрос для анимационных проектов.
«Наше анимационное искусство, к сожалению, настолько технологично, что оно напрямую связано с деньгами. Счастлив писатель, у которого есть ручка, бумага, свободное время и ему для творчества больше ничего не надо. У нас очень энергоемкое и технологичное производство. Оно только дорожает в связи с тем, что дорожает и техника. Поэтому такое финансирование для нас – очень принципиальный вопрос. Наверняка Министерство культуры будет финансировать не все проекты, скорее будет какая-то выборка. Но то, что оно готово финансировать полностью, это здорово и в это даже трудно поверить. Обычно 100% финансирования получить не удавалось», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, подобная мера поддержки позволит повысить качество анимации.
«Речь идет не только об оборудовании, но и о том, что можно привлекать новые рабочие руки, головы. Хороший специалист дорого стоит. И стоит его привлекать не только интересным проектом, но и прекрасной зарплатой. Увеличение бюджета позволит поднять качество продукта. Часто мы, не имея достаточных средств, где-то ужимаем себя в технологии производства в том, чтобы пригласить больше сотрудников. Все это в результате сказывается на качестве», - заметил Высоцкий.
Ранее президент Ассоциации анимационного кино, продюсер, основатель и председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов рассказал «Радиоточке НСН», что при схожем числе зрителей в кинотеатрах анимационным проектам сложно собрать кассу, сопоставимую с игровым кино. По его словам, причина в том, что мультфильмам часто достаются утренние сеансы, а стоимость билетов на них ниже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бабушка или Росгвардия: Кто заплатит за эффективную охрану в школах
- Россиян предупредили о штрафах на Новый год
- «Чем выше, тем короче»: Кого чаще всего отзывают из отпуска
- «Стараются удержать»: Инженерам без опыта предложат рыночную зарплату
- Рябков назвал важную для РФ деталь в переговорах с США по Украине
- Телеведущего Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы
- Школам разрешат использовать биометрию вместо пропусков
- Скидка в миллион: Россиянам посоветовали покупать квартиры до февраля
- «Никакого сострадания!»: Алиментщикам пригрозили тюрьмой за невыплату половины МРОТ на ребенка
- Кабмин утвердил двухэтапное повышение тарифов ЖКУ в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru