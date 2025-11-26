Актриса Тарасова заявила, что вейп с наркотиком ей подарили

Выступая на заседании суда она указала, что устройство было подарено ей ещё 2022 году израильским бизнесменом, который занимается фармакологией.

Тарасова отметила, что она знала, что содержание вейпа состоит из растительных компонентов и предполагала, что в состав входит «незначительная доля» легального в Израиле каннабиса.

Ранее в вейпе Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово, обнаружили гашишное масло, было возбуждено уголовное дело. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Домодедовский суд Московской области до 24 января 2026 года продлил актрисе ограничение определённых действий.

