Актриса Тарасова заявила, что вейп с наркотиком ей подарили
Обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова заявила, что не знала, что именно содержится в вейпе, с которым её задержали в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании суда она указала, что устройство было подарено ей ещё 2022 году израильским бизнесменом, который занимается фармакологией.
Тарасова отметила, что она знала, что содержание вейпа состоит из растительных компонентов и предполагала, что в состав входит «незначительная доля» легального в Израиле каннабиса.
Ранее в вейпе Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово, обнаружили гашишное масло, было возбуждено уголовное дело. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Домодедовский суд Московской области до 24 января 2026 года продлил актрисе ограничение определённых действий.
