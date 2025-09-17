Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию

Последние годы на замену известных брендов пришли другие производители, чьи товары уступали предшественникам по качеству, сказала НСН Ольга Еремичева.

Восстановить объемы поставок музыкальных инструментов и оборудования из-за границы еще не удалось, однако в следующем году ожидается рост спроса на товары, сказала в эфире НСН коммерческий директор сети музыкальных магазинов «Музторг» Ольга Еремичева.

«Музторг» ранее объявил о возобновлении регулярных поставок продукции таких известных брендов, как Fender, Korg, Casio, Roland и других. После трех лет сложностей, вызванных изменениями на глобальном рынке, компания смогла наладить стабильные каналы закупок. Еремичева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась отрасль после введения санкций.

«В период с начала санкционных ограничений мы столкнулись со сложностью регулярных поставок популярных брендов, поставки производились ограниченно, срок доставки значительно увеличился, расходы на доставку существенно возросли. С такими проблемами столкнулась вся отрасль, "Музторг" - не исключение. Как следствие, цены на продукцию возросли в связи с дефицитом и ростом накладных расходов, цена стала менее приемлемой и для покупателей. На замену пришли бренды других производителей, в основном из Китая. Качество зачастую уступает ушедшим брендам, но в сложившихся условиях ограниченного выбора спрос на такие товары увеличивался, замещая западные бренды», - сказала собеседница НСН.
Она отметила, что пока объемы былых лет восстановить не удалось, однако в следующем году в отрасли ждут роста поставок.

«Сегодня, когда поставки по части брендов возобновлены, мы ожидаем «откат» спроса на недорогие бренды в пользу известных мировых. К слову, цены на товары этих брендов выросли незначительно относительно рынка благодаря устойчивому курсу доллара в последний период. Конечно же, объемы поставок с 2022 года восстановить в полной мере пока не удалось, но по мере восстановления спроса на товары ожидаем рост в 2026 году», - поделилась Еремичева.
По ее словам, переговоры с поставщиками велись постоянно, что позволило возобновить сотрудничество при первой же возможности.

«Переговоры – это всегда поиск вариантов сотрудничества, где каждая из сторон приобретает максимум выгоды. Наши отношения с производителями всегда строились и строятся на системе партнерских взаимоотношений, поэтому даже при сложной геополитической ситуации мы сохраняли готовность к возобновлению сотрудничества. Это позволило возобновить поставки при первой же возможности», - заключила она.

Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил НСН, что в Россию привозят музыкальные инструменты из дружественных стран, например, из Китая.

ФОТО: РИА Новости
