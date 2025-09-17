Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию

По ее словам, переговоры с поставщиками велись постоянно, что позволило возобновить сотрудничество при первой же возможности.



«Переговоры – это всегда поиск вариантов сотрудничества, где каждая из сторон приобретает максимум выгоды. Наши отношения с производителями всегда строились и строятся на системе партнерских взаимоотношений, поэтому даже при сложной геополитической ситуации мы сохраняли готовность к возобновлению сотрудничества. Это позволило возобновить поставки при первой же возможности», - заключила она.

Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил НСН, что в Россию привозят музыкальные инструменты из дружественных стран, например, из Китая.

