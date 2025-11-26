«Есть большие сомнения, что эта затея у Урсулы получится. Бельгийские власти понимают все риски, связанные с подрывом доверия, они выступают против. Там сейчас свои внутренние разборки, так как Верховный суд в Бельгии решил, что казначейство не имеет право выдавать лицензии на разморозку частных активов. Частные активы – это другая история. Если будет покушение на них, это будет катастрофа с точки зрения защиты прав собственности. Конечно, это подрыв доверия к европейской финансовой системе. А вторая часть – это государственные активы, здесь ситуация не такая однозначная, но тоже неприятная для всех сторон. Есть вероятность, что они постараются держать эти активы как можно дольше, зарабатывая на них деньги. Эти деньги они уже направляют на нужды Украине», - пояснил он.

При этом он отметил, что в России заморожены «смешные суммы» европейских инвесторов.

«Если будет принято радикальное решение, на рынках это отразится плачевно. Какой-то отток денег из Европы может быть. Это касается третьих стран, которые такое решение не поймут. При этом европейские инвестиции, которые у нас заморожены, нельзя сравнивать по масштабам. Это смешные суммы», - добавил собеседник НСН.

На саммите ЕС 23 октября Бельгия, на чьем депозитарии Euroclear лежит около €200 млрд замороженных активов России, выступила против предложения Еврокомиссии (ЕК) об их экспроприации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российская сторона неоднократно называла подобные шаги воровством.

