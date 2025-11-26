Нечаев назвал последствия «кражи» российских активов
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что покушение на частные активы россиян вызовет наибольший резонанс среди инвесторов.
Использование замороженных активов России подорвет доверие инвесторов к европейской финансовой системе, возможен отток денег, рассказал НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Еврокомиссия готова представить юридический текст по использованию замороженных активов России, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters. Она пояснила, что ЕК не допустит, чтобы за Украину «платили только европейские налогоплательщики». Нечаев рассказал о последствиях при радикальном решении ЕС.
«Есть большие сомнения, что эта затея у Урсулы получится. Бельгийские власти понимают все риски, связанные с подрывом доверия, они выступают против. Там сейчас свои внутренние разборки, так как Верховный суд в Бельгии решил, что казначейство не имеет право выдавать лицензии на разморозку частных активов. Частные активы – это другая история. Если будет покушение на них, это будет катастрофа с точки зрения защиты прав собственности. Конечно, это подрыв доверия к европейской финансовой системе. А вторая часть – это государственные активы, здесь ситуация не такая однозначная, но тоже неприятная для всех сторон. Есть вероятность, что они постараются держать эти активы как можно дольше, зарабатывая на них деньги. Эти деньги они уже направляют на нужды Украине», - пояснил он.
При этом он отметил, что в России заморожены «смешные суммы» европейских инвесторов.
«Если будет принято радикальное решение, на рынках это отразится плачевно. Какой-то отток денег из Европы может быть. Это касается третьих стран, которые такое решение не поймут. При этом европейские инвестиции, которые у нас заморожены, нельзя сравнивать по масштабам. Это смешные суммы», - добавил собеседник НСН.
На саммите ЕС 23 октября Бельгия, на чьем депозитарии Euroclear лежит около €200 млрд замороженных активов России, выступила против предложения Еврокомиссии (ЕК) об их экспроприации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российская сторона неоднократно называла подобные шаги воровством.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарасова назвала подарком вейп, с которым ее поймали на таможне
- Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом
- Не только грязь и инфекции: Что ждет российских туристов после отмены виз с Индией
- Бардин рассказал, почему господдержка поможет не всем мультипликаторам
- Нечаев назвал последствия «кражи» российских активов
- Матвиенко: В России стало больше «ложных» самозанятых
- Трамп не задавит: Почему дистрибьютор «Иллюзии обмана 3» не побоялся России
- Почему рост тарифов на ЖКУ в 2026 году будет разным по всей России
- Создатель «Трех котов»: Полная господдержка повысит качество детской анимации
- Бабушка или Росгвардия: Кто заплатит за эффективную охрану в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru