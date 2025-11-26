Трамп не задавит: Почему дистрибьютор «Иллюзии обмана 3» не побоялся России
Частные компании продолжают продавать фильмы в РФ, а бойкот голливудских мейджоров связан с консолидированной позицией их руководства, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Власти США не могут «задавить» кинокомпанию Lionsgate, продолжающую продавать фильмы в Россию, а американские зрители не будут объявлять им бойкот, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Американский фильм «Иллюзия обмана 3», дистрибутором которого является Lionsgate, вышел в официальный прокат в России и заработал в ноябре более миллиарда рублей. В августе в РФ показали фильм «Балерина» от Lionsgate. Шнейдеров объяснил, почему эта компания не боится ни санкций, ни гнева главы Белого дома Дональда Трампа.
«Это независимая компания, которая имеет право принимать собственные решения. Так же на Московскую международную неделю кино приехал Марк Дакаскос, который не снимается в огромных студийных проектах и ничем не рискует. Независимо от всех и от всего Вуди Аллен выступил там и общался с Федором Бондарчуком. Это частная компания, в стране частный бизнес, давить на них никто не может – ни президент, ни другие чиновники. Зрители объявлять бойкот фильмам компании Lionsgate в кинотеатрах тоже не будут, потому что они хотят смотреть хорошее кино, а не политические игрища», - подчеркнул кинокритик.
При этом Шнейдеров объяснил отказ голливудских мейджоров от продажи фильмов в Россию не боязнью санкций, а позицией руководства этих компаний.
«Независимые компании продают кино в Россию, а основные мейджоры заняли консолидированную позицию, что пока не закончится СВО, они с Россией работать не будут. Это частные компании и все зависит от позиции их владельцев. Walt Disney, например, не хочет, а Lionsgate не входит в число мейджоров», - заключил собеседник НСН.
Президент кинокомпании Arna Media Надежда Мотина ранее заявила НСН, что на западных кинорынках нет табу на работу с российскими продюсерами, а голливудские звезды не имеют права блокировать показ в РФ фильмов с их участием.
Компания Lionsgate считается самум крупным и успешным мини-мейджором в Северной Америке. Она была основана в Канаде в 1962 году, при этом штаб-квартира компании расположена в Санта-Монике (Калифорния, США), отмечает «Радиоточка НСН».
