Трамп не задавит: Почему дистрибьютор «Иллюзии обмана 3» не побоялся России

Частные компании продолжают продавать фильмы в РФ, а бойкот голливудских мейджоров связан с консолидированной позицией их руководства, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.

Власти США не могут «задавить» кинокомпанию Lionsgate, продолжающую продавать фильмы в Россию, а американские зрители не будут объявлять им бойкот, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Американский фильм «Иллюзия обмана 3», дистрибутором которого является Lionsgate, вышел в официальный прокат в России и заработал в ноябре более миллиарда рублей. В августе в РФ показали фильм «Балерина» от Lionsgate. Шнейдеров объяснил, почему эта компания не боится ни санкций, ни гнева главы Белого дома Дональда Трампа.

Фильм «Иллюзия обмана-3» стал первым «миллиардером» из Голливуда в РФ в 2025 году
«Это независимая компания, которая имеет право принимать собственные решения. Так же на Московскую международную неделю кино приехал Марк Дакаскос, который не снимается в огромных студийных проектах и ничем не рискует. Независимо от всех и от всего Вуди Аллен выступил там и общался с Федором Бондарчуком. Это частная компания, в стране частный бизнес, давить на них никто не может – ни президент, ни другие чиновники. Зрители объявлять бойкот фильмам компании Lionsgate в кинотеатрах тоже не будут, потому что они хотят смотреть хорошее кино, а не политические игрища», - подчеркнул кинокритик.

При этом Шнейдеров объяснил отказ голливудских мейджоров от продажи фильмов в Россию не боязнью санкций, а позицией руководства этих компаний.

«Независимые компании продают кино в Россию, а основные мейджоры заняли консолидированную позицию, что пока не закончится СВО, они с Россией работать не будут. Это частные компании и все зависит от позиции их владельцев. Walt Disney, например, не хочет, а Lionsgate не входит в число мейджоров», - заключил собеседник НСН.
Вуди Аллен допустил, что снимет кино в России

Президент кинокомпании Arna Media Надежда Мотина ранее заявила НСН, что на западных кинорынках нет табу на работу с российскими продюсерами, а голливудские звезды не имеют права блокировать показ в РФ фильмов с их участием.

Компания Lionsgate считается самум крупным и успешным мини-мейджором в Северной Америке. Она была основана в Канаде в 1962 году, при этом штаб-квартира компании расположена в Санта-Монике (Калифорния, США), отмечает «Радиоточка НСН».

