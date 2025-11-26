Власти США не могут «задавить» кинокомпанию Lionsgate, продолжающую продавать фильмы в Россию, а американские зрители не будут объявлять им бойкот, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Американский фильм «Иллюзия обмана 3», дистрибутором которого является Lionsgate, вышел в официальный прокат в России и заработал в ноябре более миллиарда рублей. В августе в РФ показали фильм «Балерина» от Lionsgate. Шнейдеров объяснил, почему эта компания не боится ни санкций, ни гнева главы Белого дома Дональда Трампа.