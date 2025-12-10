Пригожин назвал смешными претензии к высоким новогодним гонорарам артистов

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал тех, кто возмущается многомиллионными гонорарами звезд в период новогодних корпоративов. Он пояснил, что рост стоимости выступлений связан с общей инфляцией и мировой экономической ситуацией.

По словам Пригожина, удорожание наблюдается во всех сферах — от продуктов питания до аренды жилья и автомобилей, однако критике подвергаются именно артисты. Продюсер напомнил, что стоимость выступления определяется спросом, популярностью исполнителя и «пиковыми» периодами, как на бирже. После успешного хита гонорар растет, а в другие периоды может снижаться. В пример он привел резкий рост цен на выступления Надежды Кадышевой, чью востребованность, по его словам, подняло новое поколение слушателей.