Пригожин назвал смешными претензии к высоким новогодним гонорарам артистов
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал тех, кто возмущается многомиллионными гонорарами звезд в период новогодних корпоративов. Он пояснил, что рост стоимости выступлений связан с общей инфляцией и мировой экономической ситуацией.
По словам Пригожина, удорожание наблюдается во всех сферах — от продуктов питания до аренды жилья и автомобилей, однако критике подвергаются именно артисты. Продюсер напомнил, что стоимость выступления определяется спросом, популярностью исполнителя и «пиковыми» периодами, как на бирже. После успешного хита гонорар растет, а в другие периоды может снижаться. В пример он привел резкий рост цен на выступления Надежды Кадышевой, чью востребованность, по его словам, подняло новое поколение слушателей.
Пригожин назвал несправедливым «считать чужие деньги» и упрекать артистов в высоких доходах. Он подчеркнул, что исполнители вкладывают значительные средства в собственные проекты — клипы, рекламу, работу большой команды. А государство, в свою очередь, получает выгоду в виде налогов, уплачиваемых со всех гонораров.
Продюсер выразил недоумение тем, что общественное внимание сосредоточено именно на росте цен на выступления, тогда как люди, по его словам, не обсуждают динамику стоимости товаров и услуг, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru