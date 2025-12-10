Жирные мази и ботиночки: В Госдуме объяснили, как защитить питомцев от реагентов
Владимир Бурматов в эфире НСН призвал хозяев обрабатывать своим питомцам лапы, по возможности избегать мест, где сыплют реагент и надевать на животных специальную обувь.
Безопасных для животных реагентов не существует, хозяева должны самостоятельно подумать о безопасности своего питомца, сказал НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов, передает ТАСС. Соответствующее предложение главе Росстандарта Антону Шалаеву направили депутаты. Бурматов указал на то, что не бывает безопасных реагентов.
«Безопасных для животных реагентов не бывает. Химическая функция реагентов — разъедать, растворять, растапливать. То есть они должны вступать во взаимодействие со льдом, наледью, снегом и препятствовать образованию ледяной корки на дорогах. Не бывает безопасных реагентов для обуви из натуральной кожи, для металлических частей автомобиля, необработанных специальными антикоррозийными покрытиями, и уж тем более для лап животных. Лапы животных — незащищенные участки их тела. Так что хозяевам не обойтись без соответствующих мер защиты», — сказал собеседник НСН.
По его словам, химические и соляные реагенты могут застревать в подушечках лап животных и разъедать кожу, причиняя питомцам дискомфорт.
«Химические реагенты и соль очень быстро разъедают лапы животных. Небольшие гранулы попадают между складочек лап. Даже если вам кажется, что вы помыли животному лапы после прогулки, то эти кристаллики могут остаться на лапах и разъедать их. А уж тем более, если вы лапы не помыли вовсе. В итоге на лапах появятся раны, из-за чего следующая прогулка может стать для питомца пыткой, так как эта химия будет попадать уже в ранки, что еще хуже», — отметил депутат.
Он призвал хозяев обрабатывать своим питомцам лапы, по возможности избегать мест, где сыплют реагент и надевать на животных специальную обувь.
«Хозяевам по возможности стоит выбирать те места для прогулок, где эти реагенты не разбрасывают. Кроме того, есть методы обработки лап, например, специальные жирные мази. Если же хозяева питомцев живут в районах, где реагенты применяются постоянно, то животное надо приучить к обуви. Желательно этим заниматься с юного возраста питомца, потому что чем старше животное, тем сложнее будет его приучать», — заключил Бурматов.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал НСН, что в вопросе ветеринарной помощи лучше всего подбирать себе непосредственно врача, а не ветклинику, и делать это через сарафанное радио, так как отзывам сегодня доверять нельзя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме связали покушение на Миндича с возможными интересами Зеленского
- Пригожин назвал смешными претензии к высоким новогодним гонорарам артистов
- Жирные мази и ботиночки: В Госдуме объяснили, как защитить питомцев от реагентов
- Юрий Лоза объяснил свое участие в шоу «Давай поженимся!»
- Силы ПВО за пять часов сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
- Суд 15 декабря перейдет к допросу обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
- ЕС позволит странам временно отказываться от запрета на импорт газа из России
- Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности
- Премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по использованию активов РФ для Украины
- «Сниму шляпу»: Диетологи готовы к замене нейросетями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru