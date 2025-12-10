Силы ПВО за пять часов сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат в период с 15:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов, 13, было сбито над Брянской областью, еще 11 уничтожены в небе над Калужской областью. Пять аппаратов ликвидированы над территорией Крыма, по одному — над Тульской областью и Московским регионом, отмечает RT.