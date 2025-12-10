Силы ПВО за пять часов сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат в период с 15:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, наибольшее число дронов, 13, было сбито над Брянской областью, еще 11 уничтожены в небе над Калужской областью. Пять аппаратов ликвидированы над территорией Крыма, по одному — над Тульской областью и Московским регионом, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
