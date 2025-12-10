Юрий Лоза объяснил свое участие в шоу «Давай поженимся!»
Певец Юрий Лоза сообщил «Газете.Ru», что появился в программе «Давай поженимся!» не как жених, а в роли приглашенного гостя. По словам артиста, его участие в съемках вызвало слухи, что он ищет невесту, однако Лоза подчеркнул, что это не соответствует действительности.
Музыкант отметил, что не участвовал в подборе пары и лишь присутствовал в студии по приглашению. Он также заверил, что в его семье все благополучно — многие годы Лоза женат на Светлане Мережковской.
Артист рассказал, что крепкий брак, по его мнению, держится на «правиле трех У»: уважай, уступай, удерживай. Именно эти принципы, по его словам, позволяют супругам сохранять гармонию.
Светлана Мережковская, выступавшая в молодости под псевдонимом Сюзанна, позже оставила сцену и занялась литературой. Их сын Олег продолжил творческую династию, окончив РАМ имени Гнесиных и затем Консерваторию имени Чайковского, передает «Радиоточка НСН».
