Юрий Лоза объяснил свое участие в шоу «Давай поженимся!»

Певец Юрий Лоза сообщил «Газете.Ru», что появился в программе «Давай поженимся!» не как жених, а в роли приглашенного гостя. По словам артиста, его участие в съемках вызвало слухи, что он ищет невесту, однако Лоза подчеркнул, что это не соответствует действительности.

Музыкант отметил, что не участвовал в подборе пары и лишь присутствовал в студии по приглашению. Он также заверил, что в его семье все благополучно — многие годы Лоза женат на Светлане Мережковской.

«Зачем нам этот Ленин?»: Лоза поспорил с Маликовым из-за советских песен

Артист рассказал, что крепкий брак, по его мнению, держится на «правиле трех У»: уважай, уступай, удерживай. Именно эти принципы, по его словам, позволяют супругам сохранять гармонию.

Светлана Мережковская, выступавшая в молодости под псевдонимом Сюзанна, позже оставила сцену и занялась литературой. Их сын Олег продолжил творческую династию, окончив РАМ имени Гнесиных и затем Консерваторию имени Чайковского, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТелевидениеЮрий Лоза

Горячие новости

Все новости

партнеры