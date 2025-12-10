В Госдуме связали покушение на Миндича с возможными интересами Зеленского

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru допустил, что за покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский. По мнению депутата, бизнесмен представляет угрозу для украинского лидера и других политических игроков.

Чепа заявил, что Миндич якобы опасен для тех, кто, как он выразился, «получал взятки», включая европейских и американских партнеров Украины. По его словам, устранение фигурантов, способных свидетельствовать, может рассматриваться как «самый простой способ» избежать последствий.

Коломойский заявил, что в Израиле на Миндича было совершено покушение

Он также предположил, что «следующим шагом» может стать попытка устранения уже самого Зеленского, поскольку тот, по логике депутата, также способен стать нежелательным свидетелем.

Парламентарий добавил, что информация о происходящем, вероятно, имеется у США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
