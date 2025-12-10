В Госдуме связали покушение на Миндича с возможными интересами Зеленского
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru допустил, что за покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский. По мнению депутата, бизнесмен представляет угрозу для украинского лидера и других политических игроков.
Чепа заявил, что Миндич якобы опасен для тех, кто, как он выразился, «получал взятки», включая европейских и американских партнеров Украины. По его словам, устранение фигурантов, способных свидетельствовать, может рассматриваться как «самый простой способ» избежать последствий.
Он также предположил, что «следующим шагом» может стать попытка устранения уже самого Зеленского, поскольку тот, по логике депутата, также способен стать нежелательным свидетелем.
Парламентарий добавил, что информация о происходящем, вероятно, имеется у США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нутрициолог объяснила, почему оливье остается самым «тяжелым» новогодним блюдом
- Политолог назвал Зеленского главным препятствием для соглашения США и РФ
- В Госдуме связали покушение на Миндича с возможными интересами Зеленского
- Пригожин назвал смешными претензии к высоким новогодним гонорарам артистов
- Жирные мази и ботиночки: В Госдуме объяснили, как защитить питомцев от реагентов
- Юрий Лоза объяснил свое участие в шоу «Давай поженимся!»
- Силы ПВО за пять часов сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
- Суд 15 декабря перейдет к допросу обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
- ЕС позволит странам временно отказываться от запрета на импорт газа из России
- Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru