Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru допустил, что за покушением на киевского предпринимателя Тимура Миндича может стоять президент Украины Владимир Зеленский. По мнению депутата, бизнесмен представляет угрозу для украинского лидера и других политических игроков.

Чепа заявил, что Миндич якобы опасен для тех, кто, как он выразился, «получал взятки», включая европейских и американских партнеров Украины. По его словам, устранение фигурантов, способных свидетельствовать, может рассматриваться как «самый простой способ» избежать последствий.