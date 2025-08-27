Группа Onyx заявила о желании выступить на «Интервидении»
Американская рэп-группа Onyx впечатлена историей и замыслом музыкального конкурса «Интервидение» и готова стать послами смотра либо выступить на нем. Об этом участники коллектива рассказали в беседе с РИА Новости.
Как отметили музыканты, важно продолжать общение со зрителями за пределами сцены, чтобы доносить свои идеи.
«Мы всегда ведем диалог с людьми, и мы можем стать послами вашего конкурса… Как музыканты мы были бы рады выступить на "Интервидении" и представить наряду с другими жанрами хип-хоп культуру, олицетворением которой является наш коллектив», - указали участники Onyx.
Группа также поделилась мнением, что подобные проекты играют большую роль в налаживании мостов между государствами и их культурами, и музыка «действительно объединяет людей».
«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, победитель конкурса получит кубок и приз в размере 30 млн рублей, напоминает РЕН ТВ.
