«Граффити и слэм!»: Рэпер ST рад приезду в Россию легендарного Onyx
Александр Степанов cказал в эфире НСН, что в его творчестве нет отсылок к нью-йоркской рэп-группе, высказав мнение, что Фредро и Стики нравится выступать в России.
Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал, с чем у него ассоциируется американская группа ONYX, которая в выходные выступит в России.
Легендарная в 1990-е годы рэп-группа из Нью-Йорка в рамках мирового тура выступит 26 января в Москве (клуб «1930»), а 27 января в Санкт-Петербурге («Аврора»). Считается, что с группой Фредро Старра и Стики Фингаза связано появление слэма на рэп-концертах.
«Хорошо, что они приезжают. Они ранее уже гастролировали по России. Мне кажется, что после первого приезда им здесь понравилось. На мое творчество группа ONYX никак не повлияла, но, естественно, все граффити ONYX на стенах и что такое слэм я, конечно же, знаю. Извините, у меня дочь родилась несколько дней назад, я немножечко в других событиях», - сказал ST.
ONYX считается одной из самых влиятельных и успешных групп в истории хип-хопа. Ранее она выступала во многих городах России. После выступлений в Москве и Санкт-Петербурге музыканты продолжат мировой тур в Швейцарии, а весной отправятся в Эквадор, Германию, Великобританию и другие страны Европы.
В сентябре 2023 года в Ереване должен был выступить легендарный американский рэпер Snoop Dogg, однако его выступление было отменено из-за нестабильной политической ситуации в Армении. Продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир рассказал тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о возможном гонораре рэпера за это выступление.
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