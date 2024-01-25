«Граффити и слэм!»: Рэпер ST рад приезду в Россию легендарного Onyx

Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал, с чем у него ассоциируется американская группа ONYX, которая в выходные выступит в России.

Легендарная в 1990-е годы рэп-группа из Нью-Йорка в рамках мирового тура выступит 26 января в Москве (клуб «1930»), а 27 января в Санкт-Петербурге («Аврора»). Считается, что с группой Фредро Старра и Стики Фингаза связано появление слэма на рэп-концертах.