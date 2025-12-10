Нутрициолог объяснила, почему оливье остается самым «тяжелым» новогодним блюдом
Оливье давно стал главным символом новогоднего стола, однако в традиционном варианте этот салат нередко превращается в одно из самых калорийных и тяжелых праздничных блюд. Об этом «ФедералПресс» рассказала нутрициолог Ольга Яблокова, отметив, что классический набор ингредиентов делает оливье источником лишних калорий, соли и насыщенных жиров.
По словам специалиста, привычный рецепт включает вареный картофель, колбасу или ветчину, яйца, консервированный горошек, соленые огурцы и щедрую порцию майонеза. Даже небольшая порция такого салата содержит значительный объем калорий и жиров, что делает оливье одним из самых «тяжелых» элементов праздничного рациона.
При этом, подчеркивает Яблокова, от любимого блюда отказываться не нужно — его можно сделать заметно полезнее. В качестве альтернативы колбасе она рекомендует использовать отварное мясо: говядину, язык или птицу. Такой выбор уменьшает содержание насыщенных жиров и соли, а также добавляет полноценный белок.
Пересмотреть стоит и заправку. Вместо покупного майонеза нутрициолог предлагает приготовить домашний вариант на основе нерафинированного оливкового масла и яиц либо заменить его натуральным йогуртом или сметаной. Консервированный горошек можно заменить замороженным — он содержит меньше соли, передает «Радиоточка НСН».
