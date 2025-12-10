Нутрициолог объяснила, почему оливье остается самым «тяжелым» новогодним блюдом

Оливье давно стал главным символом новогоднего стола, однако в традиционном варианте этот салат нередко превращается в одно из самых калорийных и тяжелых праздничных блюд. Об этом «ФедералПресс» рассказала нутрициолог Ольга Яблокова, отметив, что классический набор ингредиентов делает оливье источником лишних калорий, соли и насыщенных жиров.

По словам специалиста, привычный рецепт включает вареный картофель, колбасу или ветчину, яйца, консервированный горошек, соленые огурцы и щедрую порцию майонеза. Даже небольшая порция такого салата содержит значительный объем калорий и жиров, что делает оливье одним из самых «тяжелых» элементов праздничного рациона.