США торопят Киев с ответом по мирному соглашению, потому что Вашингтон и Москва в общих чертах уже достигли договоренностей, заявил ОТР политолог Сергей Станкевич. По его словам, позиции двух стран были согласованы еще на переговорах в Анкоридже и подтверждены последними контактами американских спецпосланников в Москве. Сейчас стороны лишь уточняют детали, а в конфликте интересов остаётся «только одна проблемная точка» — украинский президент Владимир Зеленский.

Эксперт убежден, что согласие Киева на предложенный США план должно сопровождаться добровольной отставкой Зеленского, поскольку тот «является препятствием дальнейшему продвижению к миру». Он отметил, что Вашингтон стремится добиться этого еще до католического Рождества, на чём настаивает президент США Дональд Трамп.