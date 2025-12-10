Политолог назвал Зеленского главным препятствием для соглашения США и РФ
США торопят Киев с ответом по мирному соглашению, потому что Вашингтон и Москва в общих чертах уже достигли договоренностей, заявил ОТР политолог Сергей Станкевич. По его словам, позиции двух стран были согласованы еще на переговорах в Анкоридже и подтверждены последними контактами американских спецпосланников в Москве. Сейчас стороны лишь уточняют детали, а в конфликте интересов остаётся «только одна проблемная точка» — украинский президент Владимир Зеленский.
Эксперт убежден, что согласие Киева на предложенный США план должно сопровождаться добровольной отставкой Зеленского, поскольку тот «является препятствием дальнейшему продвижению к миру». Он отметил, что Вашингтон стремится добиться этого еще до католического Рождества, на чём настаивает президент США Дональд Трамп.
Ранее Financial Times сообщила, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали Зеленскому проект соглашения, предусматривающий признание территориальных потерь Украины в обмен на гарантии безопасности.
Источники газеты утверждают, что Киеву дали «несколько дней» на ответ. Сам Зеленский сообщил европейским коллегам, что американская сторона призывает его принять решение как можно быстрее, передает «Радиоточка НСН».
