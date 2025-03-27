За чей счет банкет? Стриминги объединяются вокруг молодых артистов
Глава РМГ Владимир Киселев заявил НСН, что стриминги под видом помощи молодым музыкантам прячут "украденные" деньги, а глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, напротив, считает, что таких конкурсов должно быть больше.
Совместный конкурс крупнейших стриминговых сервисов России разделил музыкальную индустрию на две части. Глава «Русской Медиагруппы», музыкальный продюсер Владимир Киселев отнесся к инициативе скептически и заявил НСН, что артист должен пробиваться к успеху самостоятельно, доказывая свой талант, а не с помощью денег полугосударственных сервисов.
Стриминговые сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, МТС Музыка, Звук, лейблы, продюсеры музыкальных фестивалей, медиа и творческие комьюнити объединятся, чтобы провести фестиваль-конкурс BandLink ШоуКейс для молодых артистов. Редакция фестиваля и экспертный совет отберет 30 начинающих артистов, которые смогут выиграть промо-гранты общей суммой более одного миллиона рублей. Киселев увидел в этом попытку «запрятать» деньги.
«Этот фестиваль создается стриминговыми площадками, что они могли запрятать свои украденные деньги. Молодые артисты находятся в переходах и завоевывают свою репутацию количеством концертов. Артиста нельзя купить, он должен прорасти как цветок. Как только государство начинает лезть в музыкальную индустрию своими слоновыми ногами как в посудную лавку, мы получаем артистов по типу Шамана. Мы все время изобретаем заново русскую телегу. Покажите мне хоть одну страну в мире, где государство лезет в шоу-бизнес. В наши молодые годы никто нам ни копейки не давал. А сейчас что «Яндекс», что «ВКонтакте» - полугосударственные структуры, которые берут сотни миллиардов рублей кредитами. Конечно, они могут 10 миллионов рублей отдать на якобы поиски молодых артистов. Но артист сам должен пробиваться! Пробьется сам, значит, творчески достоин. Не пробьется сам - пусть уступит место тем, кто докажет свой талант», - убежден Киселев.
А вот глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников считает иначе. Продюсер с позитивом относится к инициативе проведения конкурса для молодых артистов, считая, что кардинальную поддержку новым именам окажет только общий климат в стране.
«Я, как человек, который занимается музыкальной индустрией всю свою жизнь, могу сказать, что это хорошая инициатива, хорошее дело, которое подтолкнет кого-то из молодых артистов на развитие своего таланта, на пробу своих сил, на создание материала, который был бы полезен всем этим стриминговым и прочим платформам, направленным на развитие контента. Такие методы будут помогать, но не кардинально, а очень локально. Кардинально может помочь общий климат в стране, атмосфера созидания, справедливости, заботы о человеке и возможностях. Когда подобное будет существовать повсеместно, то и не нужно будет как-то дополнительно стимулировать создание контента – это все будет развиваться по закону жизни, потому что когда людям хорошо, они хотят развлекаться и размножаться», - сказал собеседник НСН.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее объяснял НСН, что успех в креативной гонке «Яндекса» и VK связан с их рекламными возможностями и целевой аудиторией, а МТС приходится «играть на чужом поле».
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