За чей счет банкет? Стриминги объединяются вокруг молодых артистов

А вот глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников считает иначе. Продюсер с позитивом относится к инициативе проведения конкурса для молодых артистов, считая, что кардинальную поддержку новым именам окажет только общий климат в стране.

«Я, как человек, который занимается музыкальной индустрией всю свою жизнь, могу сказать, что это хорошая инициатива, хорошее дело, которое подтолкнет кого-то из молодых артистов на развитие своего таланта, на пробу своих сил, на создание материала, который был бы полезен всем этим стриминговым и прочим платформам, направленным на развитие контента. Такие методы будут помогать, но не кардинально, а очень локально. Кардинально может помочь общий климат в стране, атмосфера созидания, справедливости, заботы о человеке и возможностях. Когда подобное будет существовать повсеместно, то и не нужно будет как-то дополнительно стимулировать создание контента – это все будет развиваться по закону жизни, потому что когда людям хорошо, они хотят развлекаться и размножаться», - сказал собеседник НСН.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее объяснял НСН, что успех в креативной гонке «Яндекса» и VK связан с их рекламными возможностями и целевой аудиторией, а МТС приходится «играть на чужом поле».

