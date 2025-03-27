Начинающие артисты поборются за промо-гранты общей суммой более миллиона рублей

Редакция фестиваля и экспертный совет отберет 30 начинающих артистов, которые смогут выиграть промо-гранты общей суммой более одного миллиона рублей.

В экспертный совет войдут представители самых разных сфер музыкальной индустрии: певец, автор песен, владелец лейбла Lotus Music и музыкального дистрибьютора OVOKACHO Bahh Tee, исполнитель и продюсер Thomas Mraz, CEO Black Star Пашу, основатель фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «STEREOLETO» Илья Бортнюк, музыкальный критик и блогер, телеведущая, журналист, продюсер Яна Чурикова, руководитель музыкальной редакции холдинга «Газпром Медиа Радио» Олег Сергеенко, генеральный директор «МУЗ-ТВ» Захар Бабин, главный редактор Яндекс Музыки Надежда Рыбкина, главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, главный редактор Звука Александр Плетнев, главный редактор МТС Музыки Денис Савельев, руководитель лейбла VK Records Дмитрий Миловзоров, основатель сообщества «Риса за Творчество» Александр Фломастер, продюсер и креативный директор лейбла VK Records Эльман Зейналов (ELMAN) - и еще более 15 экспертов.

Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте до 10 апреля включительно. Имена финалистов будут объявлены 23 апреля на сайте фестиваля и в социальных сетях сервиса.

Фестиваль пройдет 17 и 18 мая в историческом здании клуб-завода «Каучук.

Ранее в VK Видео при поддержке VK Музыки вышло новое хип-хоп шоу CULT. В каждом его эпизоде легенды хип-хопа будут встречаться с фрешменами за одним столом, читая рэп. В первом выпуске проекта встретились Смоки Мо, Брутто, Vito, VibeTgk, Icegergert, Крип-а-Крип, Sapa13. Всего в первом сезоне выйдет четыре эпизода. Рэпер ST, как один из участников, отметил, что шоу CULT стало для него новым вызовом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

