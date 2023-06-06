Фестиваль Dobrofest отменили по соображениям безопасности

Событие должно было пройти с 29 июня по 2 июля. Группы «Алиса», «Пилот», «Комсомольск», «Бригадный подряд», «Гудтаймс», «Слот», «Йорш», «Северный флот», «План Ломоносова» и другие должны были выступить на мероприятии. Организаторы фестиваля вернут деньги уже купившим билеты.

«Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой. Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших добропиплов превыше всего», - говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Dobrofest проходит с 2010 года на аэродроме Левцово в Ярославской области. В 2021 году фестиваль переносили из-за пандемии коронавируса, в 2022 году событие состоялось без участия иностранных групп.

Ранее стало известно о переносе крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».

