«Хороший!»: Путин оценил парад на Красной площади

Президент Владимир Путин высоко оценил прошедший в Москве парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил журналистам.

В Москве прошел парад в честь 80-летия Победы

«Хороший!» - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о параде.

Кроме того, Путин улыбнулся и показал большой палец.

Утром 9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы с участием более 11 тысяч военнослужащих, а также военной техники и авиации, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Красная ПлощадьПарад ПобедыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры