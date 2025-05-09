«Хороший!»: Путин оценил парад на Красной площади
9 мая 202512:22
Президент Владимир Путин высоко оценил прошедший в Москве парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил журналистам.
«Хороший!» - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о параде.
Кроме того, Путин улыбнулся и показал большой палец.
Утром 9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы с участием более 11 тысяч военнослужащих, а также военной техники и авиации, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru