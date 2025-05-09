«Хороший!»: Путин оценил парад на Красной площади

«Хороший!» - подчеркнул президент, отвечая на вопрос о параде.

Кроме того, Путин улыбнулся и показал большой палец.

Утром 9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы с участием более 11 тысяч военнослужащих, а также военной техники и авиации, пишет RT.

