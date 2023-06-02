Фестиваль «Нашествие» переносится на 2024 год. Подробности
Подробности переноса крупнейшего в России музыкального фестиваля в эфире НСН...
События последних дней в небе над центральными районами России и рекомендации силовых органов вынудили организаторов крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» перенести объявленное ранее мероприятие с 4-6 августа 2023 года на 26-28 июля 2024 года.
Как заявила гендиректор фестиваля Евгения Киселева, «Нашествие-2024» обязательно состоится в Боровском районе Калужской области:
«Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести «Нашествие» на 26-28 июля 2024 года. Решение, признаюсь, крайне тяжелое для нас, как эмоционально, так и с финансовой точки зрения… Ведь, нами, была проделана колоссальная работа по подбору и подготовке новой площадки фестиваля… Но безопасность наших гостей, всех, кто столько лет ждал и верил в то, что «Нашествие» состоится, важнее любых наших желаний», - заявила НСН гендиректор.
Особую признательность Евгения Киселева выразила губернатору и администрации Калужской области:
«Уровень поддержки нашего фестиваля в Калужской области был беспрецедентно высоким и доброжелательным! От всей души благодарю губернатора Владислава Шапшу, это его личная заслуга, что мы вместе нашли такое замечательное поле в Боровском районе, где летом 2024 года обязательно состоится наш фестиваль. Признательна всем руководителям ведомств и служб Калужской области, администрации Боровского района за ту искреннюю помощь, которую нам оказывали последние месяцы в подготовке фестиваля», - поблагодарила гендиректор «Нашествия».
Как стало известно НСН, перенос на следующий год коснется всех фестивалей в центральной части России:
«Безопасность сейчас важнее всего. Поэтому рекомендации о переносе фестивалей под открытым небом в 2023 году получат все организаторы оупен-эйров в России», - сообщил НСН источник в федеральных силовых службах.
По словам Евгении Киселевой, информация о порядке и сроках возврата купленных билетов на «Нашествие» будет объявлена на сайте nashestvie.ru в ближайшие дни.
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