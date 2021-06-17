Фестиваль Dobrofest перенесли из-за коронавируса
Организаторы фестиваля Dobrofest на своей странице в соцсети «Вконтакте» объявили о переносе мероприятия на август 2021 года.
Своё решение, которое было принято совместно с правительством Ярославской области, они объяснили тревожной и непредсказуемой ситуацией с коронавирусной инфекцией.
«Мы не готовы рисковать здоровьем гостей и участников фестиваля. Мы делаем всё для того, чтобы Dobrofest 2021 состоялся», - говорится в заявлении организаторов.
Изначально Dobrofest 2021 должен был пройти в Ярославле с 1 по 4 июля. По словам организаторов, все ранее приобретённые билеты будут действительны на новые даты - 27, 28 и 29 августа.
Ранее ситуация с коронавирусом стала причиной отмены фестиваля «Нашествие» в 2021 году и переносе мероприятия на 2022 год, сообщает RT.
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