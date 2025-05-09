Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Ранее российский президент и главы ряда зарубежных стран посетили парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель, лидер Сербии Александр Вучич,премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
После парада политики отправились в Александровский сад. У Вечного огня мировые лидеры почтили минутой молчания память погибших воинов и возложили цветы к мемориалу. Также политики сделали совместное фото.
Накануне цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили министр обороны РФ Андрей Белоусов и руководители иностранных делегаций военных ведомств, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru