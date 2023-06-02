«Фестиваль креативных индустрий» в Туле собрал сотни участников со всей РФ

Программа «Фестиваля креативных индустрий» стартовала сегодня в Туле. Для участия в областной центр собрались сотни воспитанников школ искусств и изобразительных студий.

Гости имеют возможность бесплатного посещения лекций, творческих встреч, мастер-классов, концертов, модных показов, других активностей. Ребята будут также общаться с представителями креативных индустрий.

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Все мероприятия творческого слёта проводятся на берегу Оки. Участников фестиваля приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН дала совет молодым музыкантам. По словам певицы, им необходимо больше внимания уделять музыке, а не только текстам.

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Фото: ocktula.ru
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