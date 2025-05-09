Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
Железнодорожный вокзал Донецка начал принимать пассажиров впервые с 2014 года. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».
Движение поездов на этой территории прекратилось из-за боевых действий в Донбассе. Тем не менее, сотрудники вокзала продолжали работу, в том числе продавая билеты, и смогли сохранить инфраструктуру.
«Начинается курсирование поездов там, где они не ходили более 10 лет. Электричка прибывает из города Дебальцево. До этого конечной станцией на этом маршруте служила Ясиноватая», - отмечает агентство.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах начать разминирование территории аэропорта Донецка уже этой весной, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru