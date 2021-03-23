Маниже отказали в любви домохозяек на «Евровидении»

Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН объяснил, почему букмекеры не верят в победу России в Роттердаме. 

Букмекеры представили прогнозы относительно «Евровидения - 2021». По их расчётам, первое место займет представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Второе и третье место достанутся певцу Джону Мухарремаю из Швейцарии и певице и актрисе Барбаре Прави от Франции. Маниже пророчат лишь 13-ю строчку песенного конкурса.

В интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников рассказал, что предположения букмекеров оправданы.

«Я думаю, дело еще и в том, как бы не хорохорились западные наши друзья, как бы не проповедовали не традиционные ценности и толерантность, так называемую, «Евровидение» - во многом конкурс для домохозяек. И зачастую в тренде-то оказываются, ну либо совсем выносящие мозг номера, сплошная провокация и все, как это было в свое время с Кончитой Вурст. Но как раз-таки чаще всего в тренде оказываются традиционные номера, те самые, которые домохозяйки между делом, что-то готовя на кухне для семьи, могут приятно положить на слух. Поэтому такие страны как Мальта, которые такие вещи предоставляет именно традиционного плана, и оказывается в топах букмекерских расчетов», - отметил он.

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Кроме того, по словам критика, нельзя списывать со счетов и политические тренды, царящие в Европе. «С точки зрения западной публики русские оказываются в роли героев басни «Квартет»: «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». И я не о том, что русские действительно не заслуживают победы на «Евровидении», а о том, что есть некоторое предубеждение, что мы ничего не можем создать путного и чтобы мы не сделали, как бы мы не вывернулись, на нас будут смотреть через губу», - продолжает собеседник НСН.

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По словам Ступникова, выбор Манижи и ее песни был совершенно оправдан: песня включает в себя большое число тем, популярных на западе. Тут и феминизм, и антифеминизм, и провокация, и традиционные ценности, но видимо, все эти темы оказались «недокрученными» для европейцев. Однако в самой России трек «Russian Woman» произвел эффект разорвавшейся бомбы – на Манижу, по ее же собственным признаниям, вылилась волна хейта, к которой певица была совершенно не готова.

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Как признался музыкальный критик, такой реакции на песню он не ожидал. Ступников выразил уверенность, что в этом виновата в первую очередь «шаблонность мышления диванных критиков».

«Женщина восточной национальности не имеет право вообще петь на тему «русскости», и поэтому даже если она не насмехается над этим, а показывает смелость, передовые взгляды русской женщины, то «замшелые» критики, диванные эксперты, они все равно это воспринимают, как некую насмешку, хотя это на самом деле не так», - заключил Ступников.

В этом году «Евровидение» пройдет в офлайн-формате. Шоу состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая.

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Фото: euroinvision.ru
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