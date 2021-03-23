Маниже отказали в любви домохозяек на «Евровидении»

Букмекеры представили прогнозы относительно «Евровидения - 2021». По их расчётам, первое место займет представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Второе и третье место достанутся певцу Джону Мухарремаю из Швейцарии и певице и актрисе Барбаре Прави от Франции. Маниже пророчат лишь 13-ю строчку песенного конкурса.

В интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников рассказал, что предположения букмекеров оправданы.

«Я думаю, дело еще и в том, как бы не хорохорились западные наши друзья, как бы не проповедовали не традиционные ценности и толерантность, так называемую, «Евровидение» - во многом конкурс для домохозяек. И зачастую в тренде-то оказываются, ну либо совсем выносящие мозг номера, сплошная провокация и все, как это было в свое время с Кончитой Вурст. Но как раз-таки чаще всего в тренде оказываются традиционные номера, те самые, которые домохозяйки между делом, что-то готовя на кухне для семьи, могут приятно положить на слух. Поэтому такие страны как Мальта, которые такие вещи предоставляет именно традиционного плана, и оказывается в топах букмекерских расчетов», - отметил он.