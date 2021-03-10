«Он лучше, чем конкурс». Фоменко обрадовался, что Therr Maitz не поедет на «Евровидение»

Актер и телеведущий в интервью НСН рассказал, что действительно талантливые артисты не участвуют в конкурсе, потому что им это не нужно.

Представителем от России на конкурсе «Евровидение - 2021» стала певица Manizha с песней Russian Woman. Артистка прошла национальный отбор в прямом эфире Первого канала, буквально вырвав поездку в Роттердам у Антона Беляева (Therr Maitz).

Актер и телеведущий Николай Фоменко в интервью НСН рассказал, что участие Беляева в отборе его удивило больше, чем победе Manizha.

«Я не знаю, зачем он это делал, где Беляев – потрясающий, уникальный и крутой, и где «Евровидение». Конечно, поскольку «Евровидение» - это конкурс самодеятельности, то мне кажется, что Манижа, как раз на своем месте там», - сказал НСН Фоменко.

Говоря о самом песенном конкурсе, актер косвенно поддержал уже высказанную ранее рядом артистов мысль, что «Евровидение» свою актуальность утратило.

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«Я не представляю, чтобы группы Beatles или Rolling Stones или Queen поперлись вдруг в какой-нибудь конкурс «Евровидение» - это же просто смешно! Этим людям никогда не нужны были конкурсы! Просто – без конкурсов», - добавил Фоменко.

Также он отметил, что зачастую победителей песенного конкурса никто не помнит, а их судьба остается неизвестной для широкой общественности.

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«Мы не знаем, что с ними стало, кто они такие. Они как до этого ничего из себя не представляли, так и после этого ничего из себя не представляют», - заключил актер.

В завершении Фоменко поздравил Антона Беляева с проигрышем в национальном отборе, уточнив, что таким профессионалам, как Беляев там делать нечего.

В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Ранее сообщалось, что Manizha споет на русском языке песню Russian Woman, что произойдет впервые за 12 лет европейского песенного конкурса.

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Фото: euroinvision.ru
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