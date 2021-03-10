«Он лучше, чем конкурс». Фоменко обрадовался, что Therr Maitz не поедет на «Евровидение»

Представителем от России на конкурсе «Евровидение - 2021» стала певица Manizha с песней Russian Woman. Артистка прошла национальный отбор в прямом эфире Первого канала, буквально вырвав поездку в Роттердам у Антона Беляева (Therr Maitz).

Актер и телеведущий Николай Фоменко в интервью НСН рассказал, что участие Беляева в отборе его удивило больше, чем победе Manizha.

«Я не знаю, зачем он это делал, где Беляев – потрясающий, уникальный и крутой, и где «Евровидение». Конечно, поскольку «Евровидение» - это конкурс самодеятельности, то мне кажется, что Манижа, как раз на своем месте там», - сказал НСН Фоменко.

Говоря о самом песенном конкурсе, актер косвенно поддержал уже высказанную ранее рядом артистов мысль, что «Евровидение» свою актуальность утратило.

