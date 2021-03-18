Animal ДжаZ: Руки прочь от Манижи!

«Редкий случай, когда я полностью согласен с нашей поп-звездой. Ребята, руки прочь от Манижи. Пусть поет, пусть эта песня прозвучит в Европе. Я считаю, что это круто. Она еще, кстати, на английском поет без всякого акцента, что не так-то часто встречается на нашем музыкальном небосклоне. Так что я лично только за», – сказал он.

Ранее писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в интервью НСН призналась, что ей нравятся национальные песни Манижи, но она не понимает, почему выбор представителя России на конкурсе «Евровидение» пал на нее.

