Animal ДжаZ: Руки прочь от Манижи!

Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий поддержал Манижу в эфире НСН, призвав остановить травлю певицы.

Певец Сергей Лазарев призвал остановить травлю и дать Маниже спокойно подготовиться к «Евровидению».

Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий в беседе с НСН разделил мнение поп-звезды.

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«Редкий случай, когда я полностью согласен с нашей поп-звездой. Ребята, руки прочь от Манижи. Пусть поет, пусть эта песня прозвучит в Европе. Я считаю, что это круто. Она еще, кстати, на английском поет без всякого акцента, что не так-то часто встречается на нашем музыкальном небосклоне. Так что я лично только за», – сказал он.

Ранее писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в интервью НСН призналась, что ей нравятся национальные песни Манижи, но она не понимает, почему выбор представителя России на конкурсе «Евровидение» пал на нее.

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Фото: Пресс-служба группы Animal ДжаZ
ТЕГИ:ЕвровидениеAnimal ДжаzАлександр Красовицкий
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