Гречка «захейтила» пожаловавшуюся на негатив Манижу

Певица Манижа жалуется на волну хейта, после того как ее песню «Russian Woman» выбрали в качестве представителя от России на «Евровидение». По словам артистки, с такой волной негатива она еще никогда не сталкивалась. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак в рамках шоу «Док-ток».

Манижа призналась, что «не понимает, что плохого она сделала людям». В сообщениях ей пишут, что она оскорбила чувства аудитории.

