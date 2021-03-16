Гречка «захейтила» пожаловавшуюся на негатив Манижу

Певица Гречка не стала сочувствовать победившей в отборе на «Евровидение» исполнительнице, попавшей под огонь критики с песней «Russian Woman».

Певица Манижа жалуется на волну хейта, после того как ее песню «Russian Woman» выбрали в качестве представителя от России на «Евровидение». По словам артистки, с такой волной негатива она еще никогда не сталкивалась. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Ксении Собчак в рамках шоу «Док-ток».

Манижа призналась, что «не понимает, что плохого она сделала людям». В сообщениях ей пишут, что она оскорбила чувства аудитории.

В Госдуме обвинили Manizha в «унижении русской нации»

К слову сказать, коллеги артистки ничуть не стараются облегчить ей жизнь. Так, в пресс-центре НСН певица Гречка заявила, что «Russian Woman» - «песня отвратительная», потому что её исполнительница «угорает, используя разные словечки». При этом она добавила, что уважает талант Манижи, однако считает, что лучшим представителем от России на «Евровидении» был бы рэпер Моргенштрен.

Ранее, в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников заявил, что у Манижи есть все шансы занять первое место в конкурсе, который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвровидениеМузыкаМузыканты
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