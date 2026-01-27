Эволюция или похороны? Как индустрия ответит на ИИ-музыку в чартах
97% слушателей не могут отличить ИИ-треки от созданных человеком, в то время как качество ИИ-музыки растет с каждым днем, посылая артистам и лейблам тревожный сигнал конкуренции. Подробнее — в материале НСН.
Главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ) для рынка — это увеличение конкуренции за внимание, сказал НСН директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко.
Нейросети стремительно меняют музыкальный ландшафт — от создания первых набросков до финального мастеринга. Пользователи приложений или программ с внедренным ИИ, которых на просторах интернета уже сотни, могут получить готовую композицию буквально за считаные секунды. Юрченко отметил, что такое развитие музыкальной индустрии повышает требования с артистам.
«Главное последствие роста ИИ-контента для рынка — это увеличение конкуренции за внимание. Музыкальное поле становится еще более насыщенным, и это повышает требования к артистам с точки зрения идентичности, контекста, смысла и качества. Теперь под угрозой находятся артисты, не успевшие создать сильную и стабильную фан-базу и личный бренд, им ИИ-контент угрожает больше всего. Ценность «живого» авторского высказывания, личности исполнителя и его связи с аудиторией будет только расти. Именно эти элементы в перспективе станут ключевым фактором дифференциации», — сказал собеседник НСН.
Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев обратил внимание на то, что значительная часть аудитории стримингов слушает ту музыку, которую предлагают алгоритмы платформ.
«Значительная часть интернет-аудитории музыку слушает фоном, который формируют алгоритмы стриминговых платформ. Этой категории слушателей абсолютно все равно, кто создал музыку и почему именно она играет у них в наушниках. То же самое можно сказать и о топ-хитах интернет-чартов. Их искусственное происхождение никого не волнует, потому что эти треки уже завирусились и обрели массовую популярность в соцсетях. Эта массовая популярность и есть эмоциональный отклик аудитории», — отметил эксперт.
Он допустил, что в скором времени крупнейшие интернет-платформы попытаются сосредоточить у себя как ИИ-генерацию новой музыки, так и ее продвижение.
«Сегодня рекомендательные алгоритмы стриминговых платформ и соцсетей являются ключом доступа массовой аудитории к новой музыке. Я допускаю, что в ближайшие годы крупнейшие интернет-платформы попытаются сосредоточить у себя как ИИ-генерацию новой музыки, так и ее продвижение. И если сценарий такого симбиоза окажется успешным, музыкальную индустрию в ее нынешнем виде можно будет похоронить — она будет больше не нужна. Поэтому уже сегодня важно законодательно исключить возможность в будущем массовой генерации ИИ-контента музыкальными стриминговыми платформам», — сказал Краев.
Руководитель лейбла Legacy Music Катерина Бергер, в свою очередь, оказалась не столь категоричной, указав на неспособность ИИ передавать через музыку человеческую идентичность.
«По моему мнению, музыкальный рынок не сломается, но изменится. ИИ точно увеличит количество контента, усилит конкуренцию за внимание. Артистам без яркого имиджа или крепкой фан-базы будет крайне сложно выдерживать конкуренцию с ИИ-треками и ИИ-артистами. Делать просто «хорошо» станет сложнее, этого будет слишком много. Но при этом ИИ не может заменить главное — человеческую идентичность. Музыка не только звук. Это история, контекст, личность, внутренний конфликт, путь артиста. ИИ может помочь с идеями, битом, демками, ускорить процессы, но он не проживает опыт и не несет ответственности за высказывание. Для артистов и лейблов это довольно четкий сигнал: либо ты делаешь просто удобный трек, либо ты живой голос с личностью и позицией. Конечно, ИИ снизит порог входа и ускорит производство, но ценность все больше будет смещаться туда, где есть человек, осознанный выбор и смысл. Я вижу в этом не угрозу, а такую своеобразную эволюцию рынка», — отметила Бергер.
А операционный директор музыкального дистрибьютора Pulse Максим Ворошилов заявил НСН, что большая часть слушателей не может отличить композицию, созданную ИИ, от рукотворных треков.
«При этом совместное исследование Deezer и Ipsos показало, что 97% слушателей не смогли отличить ИИ-треки от созданных человеком. И наличие их в топ чартах только подтверждает эту статистику. Генеративная музыка принципиально отличается от традиционного продакшена именно масштабируемостью. Производство практически не имеет предельных издержек, что создает риск резкого увеличения объема контента на платформах. Без дополнительных фильтров и правил рынок может столкнуться с ситуацией, когда предложение будет расти значительно быстрее, чем способность аудитории его потреблять осознанно. Для стримингов и дистрибьютеров это становится серьезным операционным вызовом», — добавил Ворошилов.
В долгосрочной перспективе сценарий трансформации музыкальной индустрии зависит от двух факторов: развития технологий и реакции участников рынка. Если ИИ научится создавать не просто технически совершенные, но и эмоционально глубокие произведения, грань между искусственным и человеческим искусством может размыться окончательно.
Так, продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай ранее заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.
«Сегодня всех больше всего волнует качество музыкальных произведений, которые искусственный интеллект начал производить. В этом году появилась магистратура, посвященная использованию искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Мы были первопроходцами с точки зрения реального ИИ-продукта в академической сфере. Мы протестировали гипотезу, насколько хорошо и быстро можно сделать классный продукт. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных. Некоторые представители музыкальной индустрии переживают за свою карьеру. Все студенты, которые пришли на это направление, были разных возрастов и уровней. Нам нужно было сделать так, чтобы за месяц они научились пользоваться ИИ-инструментами, а еще через месяц создали настоящий продукт», — сказала собеседница НСН.
