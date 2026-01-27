В долгосрочной перспективе сценарий трансформации музыкальной индустрии зависит от двух факторов: развития технологий и реакции участников рынка. Если ИИ научится создавать не просто технически совершенные, но и эмоционально глубокие произведения, грань между искусственным и человеческим искусством может размыться окончательно.



Так, продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай ранее заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ-артистами, по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, из-за чего последние начали переживать за свою карьеру.

«Сегодня всех больше всего волнует качество музыкальных произведений, которые искусственный интеллект начал производить. В этом году появилась магистратура, посвященная использованию искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Мы были первопроходцами с точки зрения реального ИИ-продукта в академической сфере. Мы протестировали гипотезу, насколько хорошо и быстро можно сделать классный продукт. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных. Некоторые представители музыкальной индустрии переживают за свою карьеру. Все студенты, которые пришли на это направление, были разных возрастов и уровней. Нам нужно было сделать так, чтобы за месяц они научились пользоваться ИИ-инструментами, а еще через месяц создали настоящий продукт», — сказала собеседница НСН.

