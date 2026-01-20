Продюсер Краев: ИИ-песни поднимут ценность живых музыкантов
Сегодня оценить художественные достоинства ИИ-треков сложно, потому что, чаще всего, этих достоинств нет, сказал НСН Игорь Краев.
Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев в эфире НСН рассказал, что ИИ-песни со временем поднимут стоимость композиций, созданных человеком.
В последние годы музыкальная индустрия переживает настоящую технологическую революцию: все чаще в музыкальных чартах появляются треки, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Так, к концу 2025 года на стримингах оказалось более четверти миллиарда треков, 120,5 миллиона из них прослушали менее 10 раз, сообщила компания в сфере данных и аналитики развлекательной индустрии Luminate. Краев поделился, что существуют специальные программные детекторы, которые могут раскрыть процент вклада нейросетей в тот или иной трек.
«Обычный слушатель, как правило, не различает музыку, написанную и записанную традиционными способами и треки, созданные с помощью ИИ. Профессиональный слушатель, например, музыкальный редактор стриминга или радиостанции, разницу услышит. Кроме того, существуют программные детекторы, которые позволяют не только определить — создан трек человеком или нейросетью, но и проценты "вклада" ИИ и живых музыкантов при создании песни. Живые музыканты будут востребованы всегда, но с одной оговоркой. Со временем массовая аудитория будет бесплатно слушать сгенерированный ИИ пластик. А живые хиты и живые артисты будут доступны за деньги. Или за большие деньги», — рассказал Краев.
По его словам, о формировании отдельного жанра ИИ-музыки говорить пока рано, потому что нейросети обучаются на композициях, ранее созданных людьми.
«ИИ-музыка генерируется в рамках существующих жанров, ведь нейросети обучались на музыке, ранее созданной людьми. Выделять эту музыку в какой-то отдельный жанр пока рано. Сегодня популярным трюком с использованием ИИ генераторов является создание кавер-версий известных хитов в альтернативных жанрах, например, поп-хитов в рок-формате или в шансоне», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, можно ли оценить художественную ценность ИИ‑трека.
Сегодня оценить художественные достоинства ИИ-треков сложно, потому что, чаще всего, этих достоинств нет. Ценность музыкального направления, артиста или отдельного трека определяется массовая популярность в течение длительного времени. Музыка, которую люди вспоминают и напевают спустя десятилетия после ее создания и является той самой художественной ценностью. Поэтому посмотрим, как долго проживут нынешние ИИ-хиты в памяти народной», — добавил эксперт.
Ранее директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким говорила в пресс-центре НСН, что российская музыкальная индустрия работает над созданием единого подхода к музыке, полностью сгенерированной искусственным интеллектом.
