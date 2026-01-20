В последние годы музыкальная индустрия переживает настоящую технологическую революцию: все чаще в музыкальных чартах появляются треки, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Так, к концу 2025 года на стримингах оказалось более четверти миллиарда треков, 120,5 миллиона из них прослушали менее 10 раз, сообщила компания в сфере данных и аналитики развлекательной индустрии Luminate. Краев поделился, что существуют специальные программные детекторы, которые могут раскрыть процент вклада нейросетей в тот или иной трек.

«Обычный слушатель, как правило, не различает музыку, написанную и записанную традиционными способами и треки, созданные с помощью ИИ. Профессиональный слушатель, например, музыкальный редактор стриминга или радиостанции, разницу услышит. Кроме того, существуют программные детекторы, которые позволяют не только определить — создан трек человеком или нейросетью, но и проценты "вклада" ИИ и живых музыкантов при создании песни. Живые музыканты будут востребованы всегда, но с одной оговоркой. Со временем массовая аудитория будет бесплатно слушать сгенерированный ИИ пластик. А живые хиты и живые артисты будут доступны за деньги. Или за большие деньги», — рассказал Краев.