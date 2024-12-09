Вышка и Гнесинка запустили программу двух дипломов для продюсеров

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». Как подтвердили НСН в пресс-службах Вышки и Гнесинки, открытие этой программы в конце ноября одобрили Ученые Советы обоих вузов.

Эксперты, опрошенные НСН, утверждают, что новая программа призвана объединить сильные стороны обоих университетов: экспертные знания в сфере менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий (зона ответственности НИУ ВШЭ) с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения (сфера интересов РАМ имени Гнесиных). По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных.

Разработчиками образовательной программы стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных. Академический руководитель программы – Сергей Горбачев (академик РАР, вице-президент «Мультимедиа Холдинга»). Проектный руководитель программы – Олег Иванов (заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных).

Ректор "Высшей школы экономики" рассказал, для чего два ведущих вуза страны объединили свои усилия:

«Для нас было важно, с одной стороны, подготовить программу, отвечающую существующему сегодня запросу креативных индустрий, с другой стороны, сделать это совместно с партнером, который обладает сильной отраслевой экспертизой и авторитетом в профессиональном сообществе. В результате мы запускаем уникальную программу двух дипломов – НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных. Партнерство наших двух брендов откроет перед выпускниками программы двух дипломов новые возможности на рынке труда», – рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Со своей стороны, ректор РАМ им. Гнесиных сделал акцент на новации:

«Новая магистерская программа уникальна тем, что РАМ имени Гнесиных и НИУ ВШЭ, ведущие вузы-лидеры в своих областях, намерены, объединив свои усилия, создать новый базис для подготовки продюсеров в России. Наше сотрудничество станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов», – рассказал ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский.



Обучение будет проводиться в учебных корпусах НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных, а также на базе индустриальных партнеров программы. Для поступления абитуриенту необходимо будет собрать портфолио, написать мотивационное письмо и пройти собеседование. Подать заявку на программу можно уже сейчас на сайте http://hse-gnesin.ru/

