В FIDE предложили допустить россиян к командным соревнованиям

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее объединения допустить шахматистов из России к командным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что совет утвердит нейтральные символы, под которыми будут выступать россияне. Также генассамблее FIDE рекомендовали отменить ограничения на проведение соревнований под эгидой федерации в Белоруссии. Кроме того, рассматривается возможность возвращения российской и белорусской национальной символики на турниры юниоров и спортсменов с ограниченными возможностями.

Заседание генассамблеи намечено на 14 декабря.

Российских шахматистов отстранили от командных соревнований в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позднее FIDE разрешила участвовать в турнирах юниорам и паралимпийцам в нейтральном статусе.

