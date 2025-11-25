СМИ: Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 млн рублей

Данная сумма, определенная судебной экспертизой, является предварительной и может быть уточнена к окончанию расследования. Разин объявлен в межгосударственный розыск и заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он длительное время присваивал денежные средства, причитавшиеся поэту Сергею Кузнецову в качестве авторского вознаграждения, используя для этого фиктивный договор. Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Максимальное наказание по статье составляет до десяти лет колонии.

Речь идет об авторских произведениях, созданных Кузнецовым, которые стали основой репертуара «Ласкового мая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

