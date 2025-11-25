СМИ: Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 млн рублей
В рамках уголовного дела в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина правоохранительными органами установлен материальный ущерб в размере около 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Данная сумма, определенная судебной экспертизой, является предварительной и может быть уточнена к окончанию расследования. Разин объявлен в межгосударственный розыск и заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, он длительное время присваивал денежные средства, причитавшиеся поэту Сергею Кузнецову в качестве авторского вознаграждения, используя для этого фиктивный договор. Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Максимальное наказание по статье составляет до десяти лет колонии.
Речь идет об авторских произведениях, созданных Кузнецовым, которые стали основой репертуара «Ласкового мая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов: Современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов
- СМИ: Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 млн рублей
- В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель
- «Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ в Европе
- СМИ: Россия обходит Запад в космической гонке
- Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли
- СМИ: ВСУ атакуют Ростовскую область, есть раненые
- Компьютеры в России могут подорожать на 10 процентов
- В России установят новые правила выхода под залог
- Из мирного плана Трампа по Украине пропал пункты о нормализации отношений РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru