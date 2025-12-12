В Донбассе и Новороссии пресекли диверсии с химикатами
Попытки диверсий с использованием токсичных веществ пресекли в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев.
Он указал на продолжающиеся попытки отравлений военнослужащих РФ и должностных лиц администрации новых регионов страны.
«В ноябре... предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь... колхицина и трет-бутилбициклофосфата - химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия ("Ви-Икс")», - подчеркнул Ртищев.
Одного из исполнителей задержали, он дал признательные показания.
Ранее ФСБ сообщила, что гражданин Донецкой Народной Республики пытался отравить высокопоставленного офицера Минобороны с помощью пива, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru