В Донбассе и Новороссии пресекли диверсии с химикатами

Попытки диверсий с использованием токсичных веществ пресекли в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев.

Он указал на продолжающиеся попытки отравлений военнослужащих РФ и должностных лиц администрации новых регионов страны.

«В ноябре... предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь... колхицина и трет-бутилбициклофосфата - химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия ("Ви-Икс")», - подчеркнул Ртищев.

Одного из исполнителей задержали, он дал признательные показания.

Ранее ФСБ сообщила, что гражданин Донецкой Народной Республики пытался отравить высокопоставленного офицера Минобороны с помощью пива, пишет 360.ru.

