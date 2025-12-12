Костин: РФ выстояла волну санкций из-за суверенной фининфраструктуры
Россия смогла выстоять в условиях санкций из-за созданной в стране суверенной финансовой инфраструктуры. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин журналу «Эксперт».
По мнению банкира, инициаторы беспрецедентных по масштабу и глубине антироссийских санкций рассчитывали на скорый коллапс экономики РФ, но катастрофы не произошло.
«Один из важных факторов, который позволил выстоять, - это суверенная финансовая инфраструктура, которую правительство и Банк России совместно с крупнейшими финансовыми институтами целенаправленно создавали на протяжении нескольких... лет и продолжают развивать сегодня», - указал Костин.
Он добавил, что РФ продемонстрировала впечатляющую динамику на фоне вынужденной изоляции от мировой финансовой системы.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило обеспечило устойчивость российской экономики после введения более чем 30 тысяч санкций, пишет «Свободная пресса».
