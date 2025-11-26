Продюсер Андрей Разин зарегистрировался в престижном районе Флориды

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, обвиненный в России в мошенничестве в особо крупном размере, месяц назад зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс (штат Флорида). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выписку из реестра недвижимости.

Согласно документу, датированному 30 октября, Разин числится по адресу двухэтажного таунхауса с гаражом, расположенного всего в нескольких километрах от побережья Мексиканского залива. Жилые дома в этом районе Нейплса имеют небольшие внутренние дворики, выходящие на искусственный пруд, и считаются частью престижной застройки.