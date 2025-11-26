Продюсер Андрей Разин зарегистрировался в престижном районе Флориды

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, обвиненный в России в мошенничестве в особо крупном размере, месяц назад зарегистрировался в таунхаусе в городе Нейплс (штат Флорида). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выписку из реестра недвижимости.

Согласно документу, датированному 30 октября, Разин числится по адресу двухэтажного таунхауса с гаражом, расположенного всего в нескольких километрах от побережья Мексиканского залива. Жилые дома в этом районе Нейплса имеют небольшие внутренние дворики, выходящие на искусственный пруд, и считаются частью престижной застройки.

СМИ: Ущерб по делу продюсера Разина составил около 500 млн рублей

По данным сайтов по продаже недвижимости, аналогичные дома включают три спальни и две ванные комнаты, а их площадь составляет около 150 квадратных метров. Стоимость покупки оценивается примерно в 360 тысяч долларов, тогда как аренда на месяц обходится около 2,7 тысячи.

Разин проходит по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что он длительное время использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, чтобы получать выплаты как правообладатель. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы, продюсер объявлен МВД в розыск, передает «Радиоточка НСН».

