Дробыш: Little Big могут притащить «Евровидение» за уши в Россию

Продюсер прокомментировал НСН выбор российского участника песенного конкурса.

Группа Little Big из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе «Евровидение – 2020», который пройдет в мае в Роттердаме. Такое решение принял Первый канал. «Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, то мы сделаем все, что в наших силах», — заверил лидер группы Илья Прусикин. Little Big – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире НСН назвал такой выбор прекрасным.

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«Little Big – одна из самых ярких на сегодня групп. Причём широкоформатных, которые нравятся и детям и взрослым. Танцы у них такие же запоминающиеся, как и мелодия.

Уверен, они придутся по душе российской и зарубежной публике. Поэтому у них есть шанс притащить «Евровидение» за уши в Россию.

есть шанс притащить «Евровидение» за уши в Россию

Им даже ничего не надо делать специально, чтобы победить. Просто необходимо оставаться самими собой и продолжать делать то, что уже делают, а получается у них очень здорово», - отметил собеседник НСН.

По словам Виктора Дробыша, секретом успеха может также стать кажущаяся простота мелодии:

«Иногда у вас складывается ощущение, что мелодия слишком проста. Однако тут вступает в действие принцип «кто четвёртый аккорд возьмёт, тот от него и погибнет».

кто четвёртый аккорд возьмёт, тот от него и погибнет

Музыка, в принципе, не всегда должна быть сложной, она должна быть запоминающейся - это очень не просто сделать на самом деле».

Little Big прежде всего известна своими вирусными хитами, один из которых – «Skibidi» – стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров на видеохостинге YouTube всего за неделю. На сегодня его посмотрели более 350 миллионов пользователей.

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Сам коллектив считает себя новой формацией рок-музыки, называя сатирической арт-коллаборацией, которая делает ставку одновременно на музыку, зрительный ряд и на представление. В своих треках и клипах группа высмеивает различные национальные стереотипы о русских.

На конкурсе будет представлена новая весёлая композиция «с бразильским оттенком», рассказал Илья Прусикин. 65-ое «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Девизом выбран слоган – «Откройся» (Open Up).

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Фото: instagram.com/littlebigband
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