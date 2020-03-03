Дробыш: Little Big могут притащить «Евровидение» за уши в Россию

Группа Little Big из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе «Евровидение – 2020», который пройдет в мае в Роттердаме. Такое решение принял Первый канал. «Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, то мы сделаем все, что в наших силах», — заверил лидер группы Илья Прусикин. Little Big – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире НСН назвал такой выбор прекрасным.