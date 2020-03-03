Милонов обрадовался, что Little Big поедут на Евровидение
Депутат Госдумы в эфире НСН порадовался выбору представителя от России на Евровидении-2020: «Хорошо, что не Бузова».
Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах представит питерская группа Little Big. Песню для конкурса музыканты обещают представить уже в ближайшие дни. Лидер группы Илья Прусикин отметил, что коллектив «никогда не думал, что нам выпадет шанс представлять Россию на «Евровидении» и обещал сделать «все, что в наших силах».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что Little Big гармонично впишется в формат международного конкурса.
«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат «Евровидения». Хотя их музыка для нынешнего «Евровидения» слишком чистая, слишком хорошая. Не проработаны, правда, некоторые слова – «тра-та-тушки, тра-та-та» там разные. Но в целом неплохо, Little Big, вполне, для Евровидения подойдет. Они из Петербурга, это тоже положительный фактор», - сказал парламентарий.
Напомним, первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение – 2020» пройдет 12 мая, второй – 14 мая, а финал конкурса запланирован на 16 мая. В юбилейном 65 «Евровидении» примут участие представители 41 страны. Группа Little Big будет выступать в первом полуфинале. Коллектив был образован в 2013 году в Санкт-Петербурге и включает в себя сегодня четырех участников – Илью Прусикин, Софью Таюрскую, Антона Лиссова и Сергея Макарова. Популярность к группе пришла сначала из-за рубежа, а лишь затем коллектив стал популярен в России с композицией Skibidi.
Ранее СМИ сообщали, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2020» в Роттердаме будет представлять певец Александр Панайотов, однако, эта новость оказалась фейковой
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