Милонов обрадовался, что Little Big поедут на Евровидение

Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах представит питерская группа Little Big. Песню для конкурса музыканты обещают представить уже в ближайшие дни. Лидер группы Илья Прусикин отметил, что коллектив «никогда не думал, что нам выпадет шанс представлять Россию на «Евровидении» и обещал сделать «все, что в наших силах».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что Little Big гармонично впишется в формат международного конкурса.

«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат «Евровидения». Хотя их музыка для нынешнего «Евровидения» слишком чистая, слишком хорошая. Не проработаны, правда, некоторые слова – «тра-та-тушки, тра-та-та» там разные. Но в целом неплохо, Little Big, вполне, для Евровидения подойдет. Они из Петербурга, это тоже положительный фактор», - сказал парламентарий.