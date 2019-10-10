Рудковская и Плющенко открестились от Билана на «Евровидении»
Продюсер певца и ее супруг в эфире НСН решили не обсуждать желание Димы Билана участвовать в «Евровидении» в третий раз.
Певец Дима Билан в ходе интервью ток-шоу «Алена, блин!» призвал выбирать исполнителей от России на конкурсе «Евровидение» путем национального отбора. При этом он не исключил, что при таком варианте он мог бы поехать на конкурс в третий раз, добавив, что «закидывает» эту мысль публике и поклонникам.
Яна Рудковская, продюсер популярного певца Димы Билана, отказалась комментировать эту новость в эфире НСН, сообщив, что ей ничего об этом не известно.
«Я про это ничего не знаю. Не комментирую!» - резко оборвала она разговор.
Стоит отметить, что Рудковская является продюсером Билана, начиная с 2005 года; за это время Дима стал самым титулованным российским артистом, завоевав две награды от «Евровидения». Он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» дважды: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении»).
Муж Рудковской, фигурист Евгений Плющенко, который выступал вместе с Биланом на «Евровидении», и вовсе открестился от комментариев.
«Я-то здесь причем?» - сказал он.
Остается только гадать, что заставляет звездную пару избегать разговоров о своем друге (который, к слову, является крестным их сына) и «Евровидении», и почему они так старательно не желают комментировать тему, в которую посвящены гораздо больше остальных.
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