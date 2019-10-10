Рудковская и Плющенко открестились от Билана на «Евровидении»

Певец Дима Билан в ходе интервью ток-шоу «Алена, блин!» призвал выбирать исполнителей от России на конкурсе «Евровидение» путем национального отбора. При этом он не исключил, что при таком варианте он мог бы поехать на конкурс в третий раз, добавив, что «закидывает» эту мысль публике и поклонникам.

Яна Рудковская, продюсер популярного певца Димы Билана, отказалась комментировать эту новость в эфире НСН, сообщив, что ей ничего об этом не известно.

«Я про это ничего не знаю. Не комментирую!» - резко оборвала она разговор.

Стоит отметить, что Рудковская является продюсером Билана, начиная с 2005 года; за это время Дима стал самым титулованным российским артистом, завоевав две награды от «Евровидения». Он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» дважды: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении»).