Пригожин оценил шансы Дробыша выиграть суд у организаторов «Евровидения»

По его словам, EBU нанёс урон отношениям России с Белоруссией, а также всем зрителям и ему лично, лишив баллов его страну. Напомним, белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом конкурса из-за нарушения правил неразглашения результатов голосования в полуфинале. В результате при подсчёте голосов учитывались баллы белорусских зрителей, вместо оценок жюри EBU предоставило России конверт со средним арифметическим голосов случайной выборки стран.

Шансы Дробыша выиграть суд оценил как нулевые в эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что не верит в работу принципов демократии в Европе, а потому не видит смысла в подобных разбирательствах.

«Я в перспективу судебных тяжб, связанных с Европейским вещательным союзом не верю. Потому что шансов выиграть суд — ноль, есть шансы потратить деньги. Это серьёзные трудозатраты. Если мы говорим о свободе слова и демократии, то я не верю в них на европейском пост-пространстве. А каковы перспективы у предпринимателей, например, живущих в Европе, опротестовать решение ввести против них санкции за сотрудничество с Россией? Нарушение прав человека на лицо: бывший президент Украины Порошенко запрещает творческой интеллигенции России въезд на территорию страны. Учитывая весь бред, который мы наблюдаем, я предполагаю, что шансов на победу — ноль», — заявил Пригожин.