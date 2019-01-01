Пригожин оценил шансы Дробыша выиграть суд у организаторов «Евровидения»
Продюсер заявил НСН, что не верит в работу принципов демократии в Европе.
Подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении» намерен продюсер Виктор Дробыш. Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, EBU нанёс урон отношениям России с Белоруссией, а также всем зрителям и ему лично, лишив баллов его страну. Напомним, белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом конкурса из-за нарушения правил неразглашения результатов голосования в полуфинале. В результате при подсчёте голосов учитывались баллы белорусских зрителей, вместо оценок жюри EBU предоставило России конверт со средним арифметическим голосов случайной выборки стран.
Шансы Дробыша выиграть суд оценил как нулевые в эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что не верит в работу принципов демократии в Европе, а потому не видит смысла в подобных разбирательствах.
«Я в перспективу судебных тяжб, связанных с Европейским вещательным союзом не верю. Потому что шансов выиграть суд — ноль, есть шансы потратить деньги. Это серьёзные трудозатраты. Если мы говорим о свободе слова и демократии, то я не верю в них на европейском пост-пространстве. А каковы перспективы у предпринимателей, например, живущих в Европе, опротестовать решение ввести против них санкции за сотрудничество с Россией? Нарушение прав человека на лицо: бывший президент Украины Порошенко запрещает творческой интеллигенции России въезд на территорию страны. Учитывая весь бред, который мы наблюдаем, я предполагаю, что шансов на победу — ноль», — заявил Пригожин.
Ранее сообщалось, что итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за нарушения победителем конкурса правил. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, занявший первое место, исполнил композицию, которая уже была в его репертуаре, что нарушает главный принцип соревнования. В эфире НСН историк российской музыки, ведущий программы «Воздух» на «НАШЕм Радио» Михаил Марголис рассказал, почему не видит смысла в пересмотре результатов «Евровидения».
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