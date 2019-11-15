Бывало и хуже. Пригожин о Бузовой на «Евровидении»
Музыкальный продюсер в эфире НСН предложил свою кандидатуру на «Евровидение» от России, чтобы «не было стыдно».
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о намерении принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». Об этом она рассказала во время концерта в Москве. В частности она сказала, что «следующую песню на английском языке» собирается исполнить на «Евровидении», а также возьмет с собой плюшевого единорога, которого ей подарил один из зрителей.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что для участия в конкурсе выдающихся вокальных данных не требуется, а среди участников «Евровидения» были артисты и «похуже».
«Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали. Мы постоянно обсасываем это "Евровидение", как конфету, от которой уже одна палочка осталась. Ведь "Евровидение" это давно не про голос, то есть ей он не обязателен, это про песню. Хотя вопрос о том, как она все-таки живьем петь будет, остается. Может быть, она подтянется за это время, чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо. А так у нее не всегда получается попадать в ноты», - сказал Пригожин.
При этом, Ольга Бузова не уточнила, когда именно она планирует поехать на фестиваль. Ранее представитель певицы заявлял, что в 2020 году артистка не отправится на «Евровидение» из-за отсутствия необходимого предложения.
Современная музыкальная индустрия, продолжает Иосиф Пригожин, ориентирована на шоу, а не на качественное исполнение песен.
«Сегодня вообще вся музыкальная индустрия превратилась во фрик-шоу, это я не именно про Олю, а в целом говорю. Именно фрик-шоу собирает залы. Мне вообще кажется, что у нас всего 2% населения обладает хорошим слухом, судя по тому, сколько немузыкальных людей стоит на сцене. Люди сейчас идут смотреть не на артиста, а на репертуар, который "выстреливает", - пояснил он.
Ранее в эфире НСН Пригожин назвал идею певца Димы Билана о его участии в конкурсе «Евровидение» глупостью. Он заявил, что не понимает, зачем все это нужно певцу, который уже побеждал в этом конкурсе.
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