«Хулиганка» с «цыганской» песней. Почему Манижа может выиграть «Евровидение»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в числе многих композицию раскритиковал, назвав ее «позорной и постыдной».

«Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у неё как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет», - заявил критик в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Соседов, правда, уточнил, что Манижа – хорошая исполнительница, и он не против нее как таковой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Евровидение превращается в конкурс для «неформалов», в связи с чем образ певицы Манижи может сыграть в ее пользу.

«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», - сказал Жириновский в интервью изданию News.ru.

При этом он напомнил, что текст песни, с которой Манижа представляет Россию на Евровидении, изначально не нравился ЛДПР.