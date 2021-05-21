«Хулиганка» с «цыганской» песней. Почему Манижа может выиграть «Евровидение»
Мнения относительно исполнительницы от России Манижи и ее песни разделились, но, как заверил НСН директор Большого государственного цирка, в Европе «Russian Woman» может выстрелить.
Стали известны итоги второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2021», который состоялся в четверг в Роттердаме. Всего во втором полуфинале приняли участие представители 17 стран.
Право выступить в финале получили представители 10 государств: Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии, Молдавия. Последнюю представляет Наталья Гордиенко, выступление которой продюсирует российский певец Филипп Киркоров.
Ранее в финал вышли исполнители из России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Согласно регламенту «Евровидения» автоматически в финал вышли принимающие в 2021 году конкурс Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.
Представляющая Россию на музыкальном конкурсе певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) выступает в Роттердаме с песней Russian Woman.
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в числе многих композицию раскритиковал, назвав ее «позорной и постыдной».
«Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у неё как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет», - заявил критик в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Соседов, правда, уточнил, что Манижа – хорошая исполнительница, и он не против нее как таковой.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Евровидение превращается в конкурс для «неформалов», в связи с чем образ певицы Манижи может сыграть в ее пользу.
«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», - сказал Жириновский в интервью изданию News.ru.
При этом он напомнил, что текст песни, с которой Манижа представляет Россию на Евровидении, изначально не нравился ЛДПР.
Успех российской исполнительницы Музыкальный критик Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы Манижи на выход в финал.
«Как видим, наибольший негатив в нашем благословенном отечестве вызвала ее песня, хотя на Западе восприняли ее позитивно. У самой исполнительницы, как мне кажется, достаточно боевое настроение. Кого-то такие перипетии лишают сил и уверенности, но в ее случае, наоборот, это ей прибавит решимости. Хорошо, если она не заволнуется, если у нее тонус не упадет. Человек может завалить номер, если не очень хорошо себя почувствует. Но повторю, настрой у нее боевой», - уточнил он.
Депутат Виталий Милонов уверен, что выступление певицы Manizha на «Евровидении» является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН с парламентарием поспорил.
«Моё мнение совершенно противоположное. Нет, дело не в том, что Манижа является фриком, а в том, что она займет высокое место и произведет впечатление на европейского зрителя. Я вангую, что то, что не нравится в России - понравится за рубежом. В любом случае, я желаю Маниже достойно выступить и занять достойное для неё место»,– подытожил Запашный.
Финал «Евровидения-2021» состоится 22 мая.
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