Эдгард Запашный назвал главную проблему человечества
Директор Большого Московского государственного цирка специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили отказаться от одноразовой посуды и пластиковых контейнеров
В список товаров, оборот которых правительство намерено в перспективе ограничить, предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов, например яиц и готовых блюд. Об этом сказано в письме ассоциации «Промышленность за экологию» в Минпромторг.
Эдгард Запашный: «На сегодняшний день загрязнение планеты - один из самых важных пунктов. Одноразовая посуда и плохо разлагающиеся материалы, в буквальном смысле слова, загрязняют нашу планету. Я отдыхал на Бали и видел, как в одно время года остров полностью загрязняется с одной стороны, а в другое время года, вся эта грязь прибивается с другой стороны острова. Это невозможно! Нужно с этим что-то делать», – поделился с НСН Эдгард Запашный.
Россияне рассказали о готовности изменить жизнь ради зарплаты в 250 тысяч рублей
Около 51% россиян ради зарплаты в 250 тысяч рублей сменили бы профессию. Еще 40% готовы переехать в другой город или страну, а 36% респондентов за высокую оплату труда согласны на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей.
Эдгард Запашный: «Действительно зарплата в 250 тысяч рублей - это фантастическая цифра для большинства граждан нашей страны. И как видим, люди действительно ради этого готовы изменить свой образ жизни. Зарплаты в стране оставляют желать лучшего. Я очень надеюсь, что российская экономика сделает серьезный прорыв, и зарплаты вырастут до уровня европейских»,– отметил он в интервью НСН.
Барак Обама ответил на вопрос об НЛО
Экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.
Эдгард Запашный: «Совсем недавно в Пентагоне подтвердили реальность видео 2019 года, где военные сняли неизвестный летающий объект над морем, который в конце видео погрузился под воду и исчез. Правда или неправда, мы вряд ли узнаем, потому что верить американцам каждый год становится всё труднее и труднее»,– сказал он в эфире НСН.
Милонов раскритиковал выступление Manizha и назвал певицу «позором России»
Депутат Виталий Милонов уверен, что выступление певицы Manizha на «Евровидении» является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей. «Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики», — сказал Милонов.
Эдгард Запашный: «Моё мнение совершенно противоположное. Нет, дело не в том, что Манижа является фриком, а в том, что она займет высокое место и произведет впечатление на европейского зрителя. Я вангую, что то, что не нравится в России - понравится за рубежом. В любом случае, я желаю Маниже достойно выступить и занять достойное для неё место»,– подытожил в беседе с НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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