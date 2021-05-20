Эдгард Запашный назвал главную проблему человечества

Эдгард Запашный: «На сегодняшний день загрязнение планеты - один из самых важных пунктов. Одноразовая посуда и плохо разлагающиеся материалы, в буквальном смысле слова, загрязняют нашу планету. Я отдыхал на Бали и видел, как в одно время года остров полностью загрязняется с одной стороны, а в другое время года, вся эта грязь прибивается с другой стороны острова. Это невозможно! Нужно с этим что-то делать», – поделился с НСН Эдгард Запашный.