Негатив пошел впрок. Манижа пробилась в финал «Евровидения»
Музыкальный критик признался в интервью НСН, что верил в попадание певицы в финал, а худрук «Бурановских бабушек» пожелала Маниже занять первое место.
Российская певица Манижа прошла в финал «Евровидения». Артистка успешно выступила с песней "Russian Woman" в первом полуфинале музыкального конкурса в Роттердаме. Из представителей 16 стран, выступивших на сцене арены «Ахой», по результатам голосования осталось десять.
Накануне полуфинала художественный руководитель выступавшего на «Евровидении-2012» коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призналась, что будет болеть за Манижу, но шансов на победу у нее немного.
«Сам конкурс очень изменился, и сложно представить что-то оригинальное. Два года ездил на "Евровидение" Сергей Лазарев, великолепный профессионал, вокалист, но его не оценили, хотя номер шикарный был. И потому про шансы Манижи говорить сложно, потому что качество оценки артистов очень изменилось. Я хочу, чтобы она победила, потому что она хорошая артистка, хорошая певица, хорошо двигается, всё при ней. Желаю ей победы», - отметила артистка.
Сама же Манижа пообещала, что в финале выступит еще зажигательнее. «Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой».
Напомним, что песня «Русская женщина», с которой певица отправилась в Роттердам, вызвала волну критики. Причем как от коллег-музыкантов, так и от политиков. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что ее удивила внешность Манижы, удивила песня. «Непонятно, что это вообще было», — возмутилась Афанасьева. Она посчитала, что в треке нет смысла.
Тем не менее, музыкальный критик Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы Манижи на выход в финал.
«Номер яркий. Лично мне как человеку, скептически относящемуся к "Евровидению", этот номер впервые понравился. Но, как видим, наибольший негатив в нашем благословенном отечестве вызвала ее песня, хотя на Западе восприняли ее позитивно. У самой исполнительницы, как мне кажется, достаточно боевое настроение. Негатив, который был в России, ей как раз пойдет на руку. Кого-то такие перипетии лишают сил и уверенности, но в ее случае, наоборот, это ей прибавит решимости», - уточнил он.
На пресс-конференции после выступления в Роттердаме Манижа призналась, что последние два месяца были немного изматывающими, «потому что у нас было много-много хейтеров, были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке», — сказала певица.
Имя победителя «Евровидения-2021» будет объявлено в субботу, 22 мая. Согласно жеребьевке, Манижа выйдет на сцену в первой части финала.
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