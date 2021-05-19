Негатив пошел впрок. Манижа пробилась в финал «Евровидения»

Российская певица Манижа прошла в финал «Евровидения». Артистка успешно выступила с песней "Russian Woman" в первом полуфинале музыкального конкурса в Роттердаме. Из представителей 16 стран, выступивших на сцене арены «Ахой», по результатам голосования осталось десять.

Накануне полуфинала художественный руководитель выступавшего на «Евровидении-2012» коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призналась, что будет болеть за Манижу, но шансов на победу у нее немного.

«Сам конкурс очень изменился, и сложно представить что-то оригинальное. Два года ездил на "Евровидение" Сергей Лазарев, великолепный профессионал, вокалист, но его не оценили, хотя номер шикарный был. И потому про шансы Манижи говорить сложно, потому что качество оценки артистов очень изменилось. Я хочу, чтобы она победила, потому что она хорошая артистка, хорошая певица, хорошо двигается, всё при ней. Желаю ей победы», - отметила артистка.

Сама же Манижа пообещала, что в финале выступит еще зажигательнее. «Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой».