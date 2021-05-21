«Шансов нет». Родион Газманов о победе Манижи на «Евровидении»
Певец в интервью НСН рассказал, что номер Манижи идеально вписывается в концепцию "немузыкального" по своей сути конкурса.
В субботу 22 мая в Роттердаме пройдет финальный этап песенного конкурса «Евровидение». Музыкант Родион Газманов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделился своими предположениями о возможном исходе конкурса.
«Я желаю Маниже удачи, у нее очень крепкий модный номер, но не могу сказать, что такая музыка мне нравится. Но номер сделан в рамках в концепции самого «Евровидения», а это гениальное сочетание абсолютно несочетаемого. Я желаю ей победы, несмотря на то, что с точки зрения политической ситуации шансов победить у России нет», - отметил он.
Газманов добавил, что, по его мнению, «Евровидение» никогда не было музыкальным конкурсом.
«Никого не хочу обидеть, но одно дело, когда ты получаешь первое место за то, что ты хорошо поешь, а когда ты выигрываешь только потому что ты бородатая женщина, а на конкурсе есть люди, которые выступили гораздо лучше тебя, то это удивляет», - заключил артист.
По прогнозам букмекеров, первое место на «Евровидение-2021» займет представляющая Италию рок-группа Måneskin.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Руководитель MI-5 раскритиковал Facebook за предоставление террористам «свободного доступа» в сети
- В клинике Германии умер художник Таир Салахов
- В Госдуме не поддержали проект о бесплатном проезде детей в общественном транспорте
- Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19
- Власти Китая заявили о намерении направить Палестине гуманитарную помощь
- В Уфе из-за перебоя работы ТЭЦ произошел выброс опасных веществ
- В России введут пошлину в 10% на экспорт древисины
- СМИ: ЦБ нашел риски в идентификации клиентов банков по видеосвязи
- В Хакасии объявили режим ЧС из-за паводков
- В офисе Зеленского назвали критику вышиванки «немотивированной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru