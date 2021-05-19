Соседов пожелал провала Маниже в финале Евровидения
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов раскритиковал песню российской представительницы на «Евровидении-2021». По его мнению, певица идет на конкурс с «позорной, постыдной песней».
«Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у неё как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет», - заявил критик в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Соседов подчеркнул, что Манижа – хорошая исполнительница, и он не против нее как таковой. Однако на конкурсе он не пожелал ей успеха и выхода в финал, назвав Манижу «марионеткой в чужих руках».
Между тем Манижа успешно выступила с песней «Russian Woman» в первом полуфинале Евровидения и прошла в финал, который состоится 22 мая. Букмекеры дают исполнительница от России Маниже 11-ое место в их списке победителей, пишет «Свободная пресса».
Ранее музыкальный критик Денис Ступников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы Манижи на выход в финал.
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