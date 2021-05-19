Соседов пожелал провала Маниже в финале Евровидения

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов раскритиковал песню российской представительницы на «Евровидении-2021». По его мнению, певица идет на конкурс с «позорной, постыдной песней».

«Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у неё как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет», - заявил критик в беседе с изданием «Вечерняя Москва».